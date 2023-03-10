Dünyanın en popüler programlama dili akademi Beyoğlu'nda

Dünyadaki en popüler ilk dört programlama dilleri arasında yer alan Python eğitimleri Akademi Beyoğlu Kasımpaşa şubesinde başlıyor. Beyoğlu Belediyesi ile Bilge Adam işbirliğinde hayata geçirilen eğitim programı, popüler bir programlama dilini öğrenmek ve bu programlama dili ile uygulama geliştirmek isteyen gençlere önemli bir fırsat sunuyor. Mart ayının üçüncü haftası itibariyle başlayacak eğitimlere katılmak için 265 kişi başvurdu. Kursiyerlerin belirlenmesi için 16-25 yaş arası gençlere yönelik düzenlenen online seviye belirleme sınavında 138 kişi eğitimlere katılma hakkı kazandı.

Gençlere yazılım alanında kendini geliştirme imkanı sunuluyor

Beyoğlu Belediyesi Yazılım Akademisi- Python eğitimleri, kursiyerlere yedişerli gruplar halinde verilecek. Kursiyerler, Python programlama dilinin temellerini, nesne yönelimli programlama (OOP) yapısını, MongoDB'yi ve MongoDB ile Python arasındaki iletişimi öğrenecek. Ayrıca big data, data science, yapay zeka, gömülü sistemler alanlarında kendini geliştirme imkanı da bulacak. Toplamda 100 saat sürecek olan eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler, BilgeAdam Katılım Sertifikası'nı almaya hak kazanacak.

Python eğitimleri önemli fırsatlar sunuyor

Günümüzde Python ile yapay zeka, gömülü sistemler, robotik, big data ve buna benzer birçok dalda uygulama geliştiriliyor. Bu sayede Python, her geçen gün kullanım alanlarını ve kullanım kapasitesini daha da artırıyor. Bu eğitim Python programlama dilini, NoSql veri tabanı yönetim sistemi olan MongoDB'yi MongoDB ile Python programlama dili arasındaki ilişkiyi, Dünyanın en popüler Client Side web yazılım geliştirme frameworklerini ve Python ile Server Side web geliştirme teknolojisi Django frameworkünü kullanmayı, Python ile makine öğrenimi alanında uygulama geliştirmeyi ele alıyor.

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