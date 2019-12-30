Dünyanın en prestijli yatırım ve proje ödülü Türkiye'nin

İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenen 2019-2020 International Property Awards da (Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri) Kuşadası'ndan bir proje kendi kategorisinde Türkiye, Avrupa ve dünyanın en iyisi seçilerek Türkiye'nin adını dünyaya duyurdu. 123 ülkeden 1900 projenin katıldığı yarışmada 82 jüri üyesinin seçimi ile birinci seçilen Natur Port Villa projesi, Best Residential Development Turkey 2019-2020 (5 yıldız), Best Residential Development Europe 2019-2020 ve Best International Residential Development 2019-2020 ödüllerine layık görüldü.

Dünyanın dört bir yanından konut ve ticari gayrimenkul profesyonellerine açık olan Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri, sektörün Oscar Ödülleri olarak tanımlanıyor. Uluslararası Gayrimenkul Yatırımları Ödülünü kazanan proje dünyaca ünlü bir mükemmellik rozetini de takmış oluyor.

123 ülkeden 1900 proje arasında birinci seçildi

Asya Pasifik, Körfez ülkeleri, Afrika, Amerika, Avrupa ve İngiltere'yi kapsayan bölgelere ayrılan 2019-2020 Uluslararası Gayrimenkul Ödüllerinde toplam 123 ülkeden katılan 1900 proje ile değerlendirmeye alındı. Her aşamasında dünyanın en iyi mimarları tarafından incelenen aday projeler tüm detayları ile tek tek değerlendirilmesi sonucu yapılan puanlamada; Türkiye'den Kuşadası'nda yapılan İlktaş İnşaat'ın Natur Port Projesi 3 dalda birincilik ödülü kazandı.

“Aldığımız ödül Kuşadası markası için uluslararası birer adımdır”

50 yıldır sektörün içerisinde bulunarak konsept projelere imza attıklarını belirten İlktaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Merih İlk, “Popüler bir turizm destinasyonu olması sebebiyle Kuşadası'nı tercih ettik. Kuşadası iklimi ve doğasıyla da beğenilen bir kent. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin konut yaptık. Konutlarımızın çoğu Kuşadası sınırları içerisinde. Kuşadası'nın gelecek dönemde çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bu sebeple gelecek projelerimizi de Kuşadası'nda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Kuşadası'nın marka değerinin artması için bizler de elimizden geleni yapmaya hazırız. Kuşadası'nın marka değerini artırmanın yolu nitelikli ve ayrıcalıklı projeler yapmaktır. Biz inşaat sektörü temsilcilerine de bu konuda büyük rol düşüyor. Hikayesi olan doğru projeler üretmeliyiz. Son projemiz olan Natur Port ile dünya çapında ses getiren bir sektör yarışmasına katıldık. Londra'da düzenlenen yarışmanın finalinde hem Türkiye'nin en iyi projesi, hem Avrupa'nın en iyisi, hem de 6 kıtadan şampiyon projelerin arasında en iyisi seçildik. Londra'daki finalde bayrağımızı dalgalandırmak bizler için büyük bir gurur oldu” dedi.

Dünyanın en iyi villa projesi olmanın kolay olmadığını, jürinin, projelerindeki doğal bir yaşam tarzını modern hayatın imkanlarıyla birleştiren konseptinden etkilendiğini belirten İlktaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Merih İlk, “Projenin özelliği zamanlar ötesi Ege mimarisi tarzını benimsemiş olması. Kişiye özel mimari tasarım ve peyzaj düzenlemeleri sayesinde villaların birbirinden farklı görünmesi ve doğal bir kasaba kimliğinin oluşması. Bu çerçevede 123 ülkeden 1900 projenin yarıştığı bu organizasyonda 82 kişilik jürinin kararı ile 3 aşamada da 1. seçildik. Hedefimiz yaşadığımız kent başta olmak üzere ülkemizin markalaşmasında rol almaktır” diye konuştu.

İbrahim Kılınç - İsmail Ümit Dilşen