'Dünyanın en saçma binası'nın kapı ve pencerelerini çalarken yakalandılar

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı Özel İdare İş Merkezi'nden sesler gelmesi ve bina dışında kamyonete yüklenen eşyaların fark edilmesi mahalle bekçilerini harekete geçirdi. Mahalle bekçileri, iş yerlerinin kapı, kalorifer petekleri, pencere ve demir aksamlarını çalan 2'si 18 yaşından küçük 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Hırsızlık olayını gerçekleştiren Abdullah S.'nin 6 kapı, 10 kalorifer peteği, 6 pencere, demir aksamlar ve vanaları çalıp kamyonete yüklerken 18 yaşından küçük çocukları hamal olarak kullandığı belirlendi.

Zanlıların olay yerine tartı aleti getirip çaldıkları eşyaları tarttıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Halil Ulubey