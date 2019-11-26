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Dünyanın en zengini değişiyor

Dünyanın en zengini değişiyor
Dünyanın en zengini değişiyor

Fransız iş adamı Bernard Arnault, Amerikalı mücevharat üreticisi Tiffany'yi 1,62 milyar dolara satın alarak dünyanın en zengini olma konumuna göz kırptı.

Modadan parfüme, saate kadar 75 farklı lüks markayı barındıran LVMH adlı şirketin sahibi olan Bernard Arnault, şu an dünyanın en zengin üçüncü kişisi konumunda bulunuyor. Fransız iş adamı son satın almasıyla zenginler listesinde ilk sıraya yaklaştı.

182 yaşındaki Tiffany şirketinin LVMH tarafından satın alındığının Pazartesi günü duyurulmasının ardından iki şirketin de hisse senetleri yükseldi.Fransız şirketi LVMH'nin hisselerinin yüzde 2 yükselmesiyle Arnault ailesinin serveti 2,1 milyar dolar arttı.

Tiffany şirketinin hisseleri ise yüzde altı yükselerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Listenin ilk sırasında yer alan Jeff Bezos'un 120 milyar doları aşkın, Bill Gates'in de 100 milyar dolara yakın serveti bulunuyor.

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