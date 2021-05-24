Dünyanın gözü bu tatbikatta olacak

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan DENİZKURDU-2021 Tatbikatı, 25 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Jenerik senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden komutanlığa bağlı birlik gemi ve deniz hava vasıflarının harekata hazırlık seviyesinin arttırılması amacı ile gerçekleştirilecek olan tatbikatta; 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracı (İHA) katılacak. Aynı zamanda tatbikatta, yaklaşık 25 bin 500 personel görev alacak.

Tatbikata, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile kamu kurum ve kuruluşları destek verecek. Tatbikatta amfibi deniz piyade birlikler, amfibi hücum birlikleri, SAT ve SAS görev yer alacak. Tatbikatta yer olacak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait genel maksat helikopteri ve ATAK taarruz helikopteri; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait deniz harekatına taktik hava desteği sağlayacak olan F-16 ve F-4 uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, nakliye uçakları da katılacak.

Eğitimlere de yer verilecek

Kriz yönetimi ve doğal afetlerle mücadele safhalarının da yer alacağı tatbikatta kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırılara karşı korunma eğitimlerine de yer verilecek. Tatbikat kapsamında yerli ve milli silah sistemleri, yüksek süratli su üstü ve hava drone atışları, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile atış, gemilerden karaya çok namlulu roketatar atışları, denizaltı savunma harbi roketi atışları ve deniz topçusu ile uçakların koordineli bir şekilde atış yapmaları planlanıyor.

Yabancı ülkelerin askeri temsilcileri gözlemci olarak katılacak

Tatbikatın son aşamasında Akdeniz ve Ege'yi kapsayacak şekilde 83 gemi tarafından, 22 liman ziyaret edilecek. Ayrıca, 5 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçkin gözlemci gününde, askeri ve mülki erkan ile yabancı ülke askeri temsilcileri de gözlemci olarak tatbikata katılacak.

Tanıtım toplantısı yapıldı

Tatbikatın tanıtım toplantısı Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki, Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Mayın Filo Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, DENİZKURDU-2021 Tatbikat Direktörü Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Hasan Öztürk, Deniz Harp Merkezi Komutanı Deniz Albay Timur Yılmaz katıldı.

"Yetenekleri deneme imkanı bulacağız"

Toplantıda konuşan DENİZKURDU-2021 Tatbikat Direktörü Tuğamiral Yalçın Payal, "Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlı olduğu komutanlıkların sevk ve idare etkinliklerin denenmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme öngörü ve karar verme yeteneklerinin değerlendirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumlarıyla müşterek çalışılabilirlik usullerinin de karşılıklı destekleme imkan kabiliyetlerinin denenerek, deniz kuvvetleri unsurlarının eğitim seviyelerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Yıllık tatbikat programı çerçevesinde operatif seviyede harekata hazırlık eğitimlerinin MAVİ VATAN 2021 tatbikatı ile tamamlayan Türk Deniz Kuvvetleri, jenerik senaryoya istinaden stratejik seviyedeki DENİZKURDU-2021 tatbikatını çok daha geniş katılımla icra edecektir. Tüm denizlerde yüksek harekat temposu ile faaliyetlerine devam eden deniz kuvvetlerimiz, bu tatbikat ile sahip olduğu yetenekleri deneme imkanı bulacaktır" dedi.

Tatbikata katılacaklar

Tatbikatta yer alacak kurumları açıklayan Yalçın Payal, şu ifadeleri kullandı:

"Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki, 12 Fırkateyn, 9 korvet, 18 hücumbot, 11 mayın avlama gemisi, 16 karakol gemisi, 33 yardımcı sınıf gemi, 24 çıkarma gemisi, 11 uçak, 16 helikopter, 14 İHA, SAT ve SAS görev timleri, Amfibi Deniz Piyade Birlikler, ve Amfibi Hücum Timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz ve genel maksat helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taarruz uçakları, havadan ihbar, kontrol ve nakliye uçakları, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan arama kurtarma timi ve arama kurtarma helikopteri, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan özel kuvvet timleri ve helikopterler katılacaktır. Aynı zamanda, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan arama kurtarma korveti, sahil güvenlik botları ve sahil güvenlik helikopterleri yer alacak. Tatbikata, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden toplam 132 su üstü gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak ve 28 helikopter ile 14 İHA iştirak edecektir"

"Unsurlar, yüksek harekata hazırlık seviyelerini sergileyecek"

Payal, tatbikattaki kriz yönetimi ve doğal afetlerle mücadele süresince, kurumlar arası eşgüdüm, usul ve esaslarının deneneceğini kaydetti. DENİZKURDU-2021 tatbikatına, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklara bağlı 10 kamu kurumu ile Türk Kızılay'ının katılacağının altını çizen Payal, tatbikatta yapılacak olan konulara da değindi.

Tuğamiral Payal, sözlerine şöyle devam etti:

"25 Mayıs Günü birlik ve gemilerin üs ve limanlardan hareketleriyle başlayacak olan tatbikat, harekâta hazırlık, serbest oyun ile liman ziyaretleri ve Seçkin Gözlemci Günü olmak üzere 3 safha halinde icra edilecektir. 25-27 Mayıs tarihleri arasındaki tatbikata, hazırlık safhasında temel deniz harp nevilerine yönelik su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi, amfibi harekat, mayın harbi, elektronik harp, denizde denetim harekatı, denizaltından personel kurtarma eğitimleri ve fiili silah atışları yapılacak. Tatbikatın 28 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasındaki serbest oyun safhasında ise jenerik bir senaryoya dayalı şekilde kurgulanmış olan kriz ve harp dönemine yönelik eğitimler icra edilecektir. Korona virüs tedbirleri gereğince, gemilerimizin halkın ziyaretine açılmayacak olmasına karşı tatbikatın önemli bir ananesi olarak, tatbikata katılan 83 gemi tarafından 2-4 Haziran tarihleri arasında 22 liman ziyaret edilecektir. Tatbikatın 5 Haziran 2021 tarihinde icra edilecek Seçkin Gözlemci Günü'nde, askeri ve mülki erkan ile Türkiye'de görev yapan yabancı ülke askeri ataşelerinin de katılımıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının yüksek harekata hazırlık seviyeleri sergilenecek"

Payal, "Şunu söyleyebilirim, Türkiye'nin ve deniz kuvvetlerinin en geniş çaplı tatbikatı olacak. Hem deniz platformları hem de personel katılımı açısından" sözlerine ekledi.

DENİZKURDU-2021 Tatbikatı bu merkezden yönetilecek

Yarın başlayan Türkiye'nin en geniş çaplı DENİZKURDU-2021 Tatbikatının kontrol merkezi görüntülendi. Öte yandan, Gölcük Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı limanında da gemilerin son hazırlıkları yapılıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan DENİZKURDU-2021 Tatbikatı, 25 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Jenerik senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden komutanlığa bağlı birlik gemi ve deniz hava vasıflarının harekata hazırlık seviyesinin arttırılması amacı ile gerçekleştirilecek olan tatbikatta; 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracı (İHA) katılacak. Aynı zamanda tatbikatta, yaklaşık 25 bin 500 personel görev alacak.

Tatbikata, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile kamu kurum ve kuruluşları destek verecek. Tatbikatta amfibi deniz piyade birlikler, amfibi hücum birlikleri, SAT ve SAS görev yer alacak. Tatbikatta yer olacak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait genel maksat helikopteri ve ATAK taarruz helikopteri; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait deniz harekatına taktik hava desteği sağlayacak olan F-16 ve F-4 uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, nakliye uçakları da katılacak.

13 gün sürecek tatbikat, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki, Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda bulunan, ‘Tatbikat Kontrol Merkezi'nden takip edilecek. DENİZKURDU-2021 Tatbikat Direktörü Tuğamiral Yalçın Payal, kontrol merkezinde, tatbikatta yer alan unsurlarla gerçek zamanlı iletişim ve teknik alt yapının en üst seviyede tutulduğunu söyledi. Kontrol merkezinde tatbikatın hazırlık aşamaları yönetilmeye devam ediyor.

Diğer yandan, Gölcük Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'ndaki Poyraz Limanı'nda da gemilerin son hazırlıklar yapılıyor. Gemiler ve askeri personeller, tatbikat için yarın sabah saatlerinde demir alacak.

