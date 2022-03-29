Dünya'nın gözü kulağı İstanbul'da! Rusya ve Ukrayna arasında 'barış' umudu

İstanbul bugün Rusya ve Ukrana arasında tarihi görüşmeye Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ev sahipliği yapacak. Rusya heyeti dün gündüz saatlerinde İstanbul'a gelerek konaklayacağı otele geçerken, Ukrayna heyetini taşıyan uçak ise dün akşam saat 22.00 sıralarında Atatürk Havalimanına iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Ateşkes ve barış müzakerelerini yürüten Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün İstanbul'da tekrar bir araya gelecek. Toplantı öncesi biz de heyetlerle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacağız. Putin ve Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu istikamette seyrettiğini söyleyebiliriz" dedi.

Rus ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'ne geldi

Kaldıkları otellerden çıkan Rus ve Ukrayna heyetleri görüşmelerin yapılacağı Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'ne geldi.

Rusya-Ukrayna krizinin anlaşma yoluyla çözümü için samimi gayret gösteren neredeyse tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Erdoğan, ”Herkesin tahrik peşinde koştuğu günlerde biz taraflara her fırsatta barışın tesisini telkin ettik. Bugün de her iki tarafın hakkaniyetine, samimiyetine, dostluğuna güvendiği yegane ülke olarak barış yolunda en fazla çabayı gösteren ülke durumundayız'' ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştük. Barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılacak olmasından dolayı Türkiye'ye minnettarım. Türkiye'nin arabuluculuğunda bu görüşmelerin Ukrayna'ya barışı getirmesini ve güvenliğin sağlanmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Savaşın Ukrayna'ya maliyeti yaklaşık 565 milyar dolar

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana yaşanan savaşın maliyetini açıkladı. Sviridenko, Ukrayna'nın altyapısına zarar veren ve ekonomik büyüme kaybına yol açan savaşın maliyetinin 564.9 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Saldırılarda 10 milyon metrekare konut, 200 bin araba, 8 bin kilometrelik karayolu, tren hatları ve havaalanlarının hasar gördüğünü belirten Sviridenko, "Rakamların her gün değiştiğini ve ne yazık ki arttığını belirtmek gerekir. Bu nedenle Ukrayna, tüm engellere rağmen, hem dava açarak hem de Rusya'nın donmuş varlıklarına erişim sağlayarak tazminat almaya çalışacak" dedi.

Lavrov: “Müzakerelerde çözüme dayalı bir sonuca ihtiyacımız var”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sırbistan medyasına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yapılacak bir görüşmenin iyi hazırlanılmış olması gerektiğini ifade ederek, “Ukrayna'daki kriz ve Ukrayna içi çatışma bunca yıldır o kadar büyüdü ki birçok sorun birikti. Bu yüzden ‘Bu konuda ne düşünüyorsun' şeklinde bilgi alışverişi yapmak verimli olmaz. Putin-Zelenskiy görüşmesi tüm kilit konularda sonuca netlik kazandırmalı” dedi. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde batının etkisine değinen Lavrov, “Rusya uzun yıllardır bu konuda batının dikkatini çekmek için çabalıyor. Ancak batının bunlara sesi çıkmıyor. Şimdi asıl mesele, müzakerelerde bazı konularda çözüm üretmek isteyen Ukraynalıları şımartmaktan vazgeçmektir. Şubat 2015'te imzalanan Minsk anlaşmalarını hemen sabote ederek bunu başardılar. Bu anlaşmanın uygulanamayacağını ilan ettiler. Bu nedenle süreci sabote etme niyetlerinin farkındayız ve bu sefer bu şekilde yürümeyecek. Müzakerelerde çözüme dayalı bir sonuca ihtiyacımız var. Bu da başkanlar tarafından belirlenecek” diye konuştu.

İstanbul'daki müzakereler

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında süren müzakerelerin İstanbul'daki toplantılarından umutlu olduklarını ifade eden Lavrov, “Bu müzakereler devam ediyor. Bir süredir devam eden video konferans şeklindeki görüşmelerden sonra müzakereler bugün ve yarın İstanbul'da yüz yüze devam edecek. Bu müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi. Kiev'in Donbass'ta 8 yıldır süren savaşta kötü bir sınav verdiğini söyleyen Lavrov, “Rusya artık Donbass'a acı çeken insanların bir daha aynı şeyleri yaşamamasından yükümlüdür” şeklinde konuştu.

“İnternet siteleri üzerinden paralı asker topluyorlar”

Birçok ülkede Ukrayna büyükelçilikleri tarafından internet siteleri üzerinden Ukrayna'ya paralı asker toplanmaya devam edildiğini ifade eden Sergey Lavrov, “Batılı meslektaşlarımızın ve diğer ülkelerdeki muhataplarımızın dikkatini, Ukrayna büyükelçilikleri tarafından internet siteleri üzerinden Ukrayna için paralı asker toplandığına çektik. Ve bu Viyana Sözleşmesinin göz ardı edilmesidir. Ukrayna'ya gönderilen kişilerin gönüllü olmadığı, paralı askerler olduğu açıktır” şeklinde konuştu.

Rusya'nın askeri operasyon kararından önce NATO'nun, Ukrayna'yı bir NATO karakolu haline getirmeyi amaçladığını kaydeden Lavrov, “Rusya, Batı'nın Ukrayna'yı NATO karakolu yapma girişimlerine dayanamadı. NATO'nun aklını başına toplamasını istiyoruz. Temel meşru çıkarlarımızla doğrudan ilgili olan en ciddi endişelerimizin yine de duyulduğunu anlaşılmaya başlandığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop: “Ateşkesin sağlanması için gayret gösteren tek ülke Türkiye”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Ljubljana'da yaptığı açıklamada, “Sürecin başından beri gerek Ukrayna gerek Rusya'yla görüşen, ateşkesin sağlanması için gayret gösteren tek ülke Türkiye” dedi.

“Bu sadece Rusya-Ukrayna arasındaki bir mesele olmaktan çıktı”

Dünyadaki birçok uluslararası toplantının bir numaralı gündeminin Ukrayna'da yaşananlar olduğunu anımsatan Şentop, "Bu sadece Rusya-Ukrayna arasındaki bir mesele olmaktan çıktı, başta bölgemiz olmak üzere daha genel anlamda dünya barışını tehdit eden bir meseleye dönüştü. Ortada büyük bir risk var. Dolayısıyla bütün toplantıların gündem maddelerinden birisi hatta birincisi, en baştaki bu olacak. Ben geçen hafta ve ondan önceki hafta meclis başkanlarıyla, bilhassa Ukrayna'ya yakın çevredeki meclis başkanlarıyla görüştüm" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile Polonya, Romanya, Slovenya Ulusal Meclis başkanlarıyla görüştüğünü hatırlatarak, "Bunlarla yaptığımız temaslarda da herkesin arzusu bir an önce ateşkes. Ama bunu sözde bırakmayıp gerçekleştirecek bir zemini kurabilmek lazım” dedi.

Şentop, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'nda görüşülecek konuların başında, "Rusya-Ukrayna" konusunun geleceğine de dikkati çekti.

