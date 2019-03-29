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Dünya'nın gözü Ukrayna seçimlerinde

Dünya'nın gözü Ukrayna seçimlerinde
Dünya'nın gözü Ukrayna seçimlerinde

Ukrayna’da Pazar günü gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için 2 bin 300 yabancı gözlemcinin ülkeye gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Ukrayna'da Pazar günü gerçekleşecek başkanlık seçimleri için 39 aday seçim kampanyalarının sonuna doğru gelirken seçimler için çok sayıda yabancı gözlemcinin ülkeye gelmesinin beklendiği kaydedildi. Merkez Seçim Komisyonu seçim gözlemlerine katılmak için 2 bin 300 kişinin ülkeye giriş yapmasını beklediklerini duyurdu. Devlet Sınır Görevlileri Servisi ise son günlerde 560'dan fazla gözlemcinin Ukrayna'ya giriş yaptığını ve bin 150'den fazla kişinin de kayıtlarda bulunduğunu bildirdi. 

Henüz Rusya'dan hiçbir gözlemci gelmedi
Devlet Sınır Servisi Başkanı Petro Tsigikal ise girişler hakkında Merkezi Seçim Komisyonu, Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ulusal Polis Merkezinin işbirliği yapıldığını aktardı. Tsigikal, şu anda Rus gözlemcilerin hiçbirinin Ukrayna sınırını geçmediğini ve henüz böyle bir girişimin olmadığını da vurguladı.  

Evren Damyan

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