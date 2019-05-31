Dünyanın ilk wellness kampüsü İtalya'da açıldı

İtalya merkezli fitness ekipmanları üreticisi Technogym, İtalya'nın Cesena şehrinde 110 bin metrekare yeşil alan içinde kurulan dünyanın ilk wellness kampüsü olduğu belirtilen Technogym Village'i duyurdu. Dünyaca ünlü mimar ve tasarımcı Antonio Citterio tarafından tasarlanan Technogym Village, sürdürülebilir mimarinin en iyi örneklerinden olduğu belirtiliyor. Yapılan bilgilendirmede; sadece cam, metal ve ahşap kullanılarak inşaa edilen Technogym Village'da markanın son teknoloji ürünleri, geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak üretiliyor. Technogym Village full otomasyonlu çevreci bir yapı olduğu kaydedilirken, enerji tasarrufunu ön plana çıkarıyor.

Markanın Türkiye distribitörü ve AVV Spor CEO'su Vittorio Zagaia, Technogym Village'ın AR-GE, inovasyon merkezi ve üretim tesislerinin yanında, fiziksel aktivite ve wellness eğitimine yönelik büyük bir Wellness merkezini de barındırdığını söyledi.

Zagaia, Türkiye'de de aynı hedefle çalıştıklarını, AVV Spor olarak sadece müşterilerinin değil çalışanlarının da hayat standardını iyileştirmek üzere adımlar attıklarını belirterek, "Şirket olarak 2018 yılında yüksek güven kültürüne sahip ve güven temelli mükemmel iş yerini temsil eden great place to work (çalışmak için harika bir yer) sertifikasını almaya da hak kazandık" dedi.