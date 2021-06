Dünyanın önemli dansçılarının hikayesi Red Bull TV'de

Red Bull Dance Your Style sahnesinden geçen birçok isim başarıya uzanan bir yolculuğa çıkıyor. Dansın gelecek sahnesinde yıldız isimlerin keşfedilmesinde rol oynayan yarışmanın önceki konukları olan İtalyan dansçılar Tonini ile Sheba'nın hikayesi ‘Through the Eyes of' isimli belgeselde aktardı. 3 bölümden oluşan seride ilk 2 bölümde dansçıların öyküsüne yer verilirken son bölümde ise DJ Ake'nin hazırlık süreci işlendi. Dans sahnesinden geçen isimlerin hikayesini aktardığı 1 sezonluk seri, geleceğin dansçılarına ilham olacak. Türkçe altyazılı olarak yayınlanan seri RedBull.com/throughtheeyesof adresinde ve aynı zamanda Red Bull TV'de yayında.

Dans pistlerini yeniden yeteneklerle buluşturmaya hazırlanan yarışmanın elemeleri, bu yıl Instagram üzerinden toplanan başvurularla başlıyor. Sonrasında İzmir, Ankara ve İstanbul'da haziranda gerçekleşecek elemelerin ardından jüri tarafından seçilecek 16 dansçı ise 4 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek. Yarışmanın Türkiye Finali'nde Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele verecek. Türkiye'nin en iyisi seyircilerin oyları ile belirlenecek. Dansçıların Hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinde hünerlerini sergileyeceği yarışmada kadın ve erkek dansçılar, birlikte yarışacak. En iyi olan isimse Güney Afrika'da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2021 Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Son başvuru tarihi 6 Haziran

Verilen bilgiye göre, başvuruları 6 Haziran 2021'e kadar devam edecek olan yarışmaya dair detaylı bilgi ise RedBullDanceYourStyle.com adresinde. Dünyanın dört bir yanından başarılı dansçıları bir araya getirecek yarışmada, Türkiye'yi temsil etmek isteyen dansçılar davet edildikleri en yakın eleme noktası olan şehirde performans gösterecek. Yarışmaya katılmak için yeteneğine güvenmek ve 18 yaşından büyük olmak yeterli.

Başvuru adımları şöyle açıklandı:

Aday Instagram'da dilediği şarkı eşliğinde dans ettiği videoyu Instagram Reels'a yükleyecek.

Videoyu paylaşırken @redbulldance ve @redbulltr hesaplarını etiketleyecek ve #RedBullDanceYourStyle etiketini kullanacak.

Son olarak aday RedBullDanceYourStyle.com adresine gidecek ve başvuru formunu dolduracak.