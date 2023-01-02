Dünyanın üçüncü, Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tünelinde sona doğru

Bittiğinde Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olacak olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli'nde çalışmalar sürüyor. Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran'a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli'nde tünel içerisindeki asfaltlama ve elektro mekanik çalışmalarının yüzde 90'i, bağlantı yollarının ise yüzde 93'i tamamlandı.

17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve inşaatı o gün bugündür gece-gündüz devam eden Zigana Tüneli'nin inşaatında çift tüpte de ışık görünerek kazı işlemi ve beton kaplama çalışmaları Ocak 2022 tarihinde tamamlanırken, bağlantı yolları ile birlikte 15,1 km'ye ulaşan yolda çalışmalar sürüyor. Yeni Zigana Tüneli'nin ulaşıma açılmasıyla Trabzon-Gümüşhane arasında mesafe yaklaşık 30 dakika azalırken, mevcut yol 8 kilometre kısaltılmış olacak. Zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edilecek. Tünel ile karbon salımı da 18 bin ton daha az gerçekleşecek.

Zigana Tüneli projesi, Trabzon - Aşkale Yolu'nun 44. km'sindeki Maçka/Başarköy mevkiinde başlayıp, 67. km'de yer alan Köstere-Gümüşhane Yolu'na köprülü kavşak ile bağlanıyor. 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu ikişer şeritli bölünmüş yol hâline gelecek. Projenin hizmete açılmasıyla, Zigana'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1. tünelde bin 825 metreye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek bin 212 metreye inecek.

Ozan Köse - Ersen Küçük

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