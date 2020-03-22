Dünyaya Koronavirüs karantinası! İşte sokağa çıkma yasağı olan yerler...

Koronavirüsün etkisini azaltmak için sokağa çıkma yasağı getiren ülkeleri sizin için derledik. İşte sokağa çıkma yasağı olan yerler:

YUNANİSTAN

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yarından itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Yunan Başbakan, yaptığı açıklamada korona virüs salgınının yayılmasını önlemek kapsamında bu kararın alındığını açıklarken, Pazartesi sabah saat 6'dan itibaren sokağa çıkma yasağının başlayacağını duyurdu.

Yasağa uymayanlara 150 Euro para cezası uygulanacağını kaydeden Yunan Başbakan, sokağa çıkacak olanların ise özel izin ile çıkabileceklerini bildirdi. Yunan Hükümeti, halkın sokağa çıkmasını engellemek için dükkanların kapanması kararı almasına rağmen halk sokaklara çıkmış ya da tatile gitmişti.

Yunanistan'da korona virüs nedeni ile 15 kişi hayatını kaybetti.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından yapılan açıklama ile bu gece 00:00'dan itibaren KKTC genelinde kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceği açıklandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla ülkeler tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada bu gece saat 00:00'dan itibaren korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlanacağı duyuruldu.

Bakan Özersay, kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında misafirlik, piknik, antrenman ve benzeri aktivitelerin yasak olduğunu ifade ederken, polisin bu yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem başlatabileceğini ve karakola götürebileceğini bildirdi. Bakan, market, eczane, akaryakıt istasyonu, hastane ve banka ziyaretlerinin yasaktan muaf tutulduğunu belirtirken, bazı özel ve kamu kurumlarının da faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.

KUVEYT

Kuveyt'te korona virüs nedeni ile alınan kısmi sokağa çıkma yasağı kararı yürürlüğe girdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, birçok ülkede hayatı durma noktasına getirdi. Kuveyt, korona virüs nedeni ile önlemleri arttırmaya devam ediyor.

Kuveyt makamları korona virüs önlemleri kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan ederken, resmi kurumlara verdiği tatili iki hafta daha uzatma kararı aldı. Kuveyt yerel saati ile 17.00 ile 04.00 arasında alınan kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girmesinin ardından ülkede hayat durma noktasına geldi. Polis ekipleri sokaklarda devriye atarak, yasağın uygulanmasına destek veriyor.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah Al-Sanad, yaptığı açıklamada korona virüs vakalarının son 24 saatte 12 kişi artarak 188'e ulaştığını açıkladı.

BATI ŞERİA

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, korona virüs salgını nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da bu akşam yerel saatle 22.00'da başlayacak sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı ülkeler önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'da korona virüse karşı yeni tedbirler alındığını duyurdu. Filistin Başbakanı, düzenlediği basın toplantısında korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtirken, yasağın bu akşam yerel saatle 22.00'da başlayacağını duyurdu. Filistin Başbakanı, ilan edilen yasaktan tıp personeli, eczacı, manav ve fırın ustalarının muaf tutulduğunu belirtti. Filistin Başbakanı, alınan tedbirler kapsamında yurt dışından Filistin'e dönen herkesin 14 günlük karantinaya alınacağını kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 2'si Gazze Şeridi'nde olmak üzere ülkedeki korona virüs vaka sayısının 59'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, korona virüs vakası olan 17 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

MÜNİH

Almanya'nın Münih kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından şehir hayalet kente döndü.

Tüm dünyada yayılan korona virüsü salgını nedeni ile birçok ülke salgını engellemek için sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Almanya'nın Bavyera eyaletinde bu gece itibariyle 2 hafta sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak Münih'i hayalet şehir haline getirdi. Münih, yıllık 10 milyonun üzerinde turisti ağırlayan ve 1.5 milyon kişinin ikamet ettiği büyük bir şehir konumunda bulunuyor.

Münih, korona virüsünün ortaya çıkması ve hızlı bir şekilde yayılmasının ardından getirilen sokağa çıkma yasağı ile şehirde hayat durma noktasına geldi. Münihliler, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmıyor. Münih polisi, boş sokaklarda devriye atarak sokağa çıkma yasağını fırsat bilip hırsızlık yapanlara karşı önlemlerini arttırdı. Almanya'da toplam korona virüs vakası 21 bin 682'ye, hayatını kaybedenler ise 75 kişiye ulaştı.

ÜRDÜN

Ürdün'de korona virüsüyle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. Ürdün'de korona virüsün yayılımının engellenmesi amacıyla ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hükümet Sözcüsü Amjad Al Adailah, kararın Cumartesi günü yerel saatle 07.00'de yürürlüğe gireceğini açıkladı. Ülke genelinde tüm iş yerlerinin de yarından itibaren kapatılacağı aktarıldı. Öte yandan Ürdün'de 69 korona virüsü vakası bulunuyor.

ALMANYA- BAVYERA

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bu gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Almanya'da giderek artan Korona virüs vakalarının artmasıyla önlemlerini arttırıyor. 13 milyon nüfuslu Almanya'nın en önemli üretim merkezlerinden Bavyera eyaletinde bu gece saatlerinden itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan 2 hafta boyunca geçerli olacak karar doğrultusunda temel kısıtlamalara gidilecek Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, “Kamusal hayatı neredeyse tamamen kapatıyoruz. Cumartesinden itibaren evlerinizden çıkmayınız” dedi. Eyalet Başnakanı “Bu kararı almak kolay değil. Koronadan sonra daha güçlü bir Bavyera olacak” ifadelerini kullandı.

Alınan karar kapsamında Almanların yalnızca işlerine, doktora ya da eczaneye gitmek gibi zorunlu durumlarda evlerinden çıkmalarına izin verilecek.

Bavyera, sokağa çıkma yasağı ilan eden ilk eyalet oldu.

Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü (RKI), Başkanı Lothar Wieler, Almanya'da salgına yakalananların sayısının bir günde 2 bin 958 artarak ülke çapında vaka sayısının 16 bin 626'ya yükseldiğini açıkladı. Sokağa çıkma yasağının ülke genelinde olması ihtimali değerlendiren uzmanlar, Pazar günü Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yetkilerle yapacağı toplantının ardından sokağa çıkma yasağının ülke genelini kapsayacağını tahmin ediyor.

Almanya'da bugüne dek 16 bin 626 vaka tespit edilirken, 44 kişi de hayatını kaybetti.

İSRAİL

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, korona virüs nedeniyle bugün itibarıyla 7 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

İsrail'de Korona virüs vaka sayısının armasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, ülkesinde korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla bugün itibarıyla 7 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini duyurdu. Halka seslenen Netanyahu, "evinizde kalın" çağrısında bulunarak, hükümetin virüs nedeniyle acil durum ilanını onaylayacağını açıkladı. Vatandaşların sadece market ve eczane için dışarı çıkabileceği belirtildi.

Öte yandan İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 677'ye yükseldiği kaydedildi.

TUNUS

Tunus'ta korona salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tunus Devlet Başkanı Kays Said, yeni tip korona virüs (KOVID-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında dün gece saatlerinde ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sokağa çıkma yasağının bugün yürürlüğe gireceği ve saat 18.00'den sabah 08.00'e kadar geçerli olacağı belirtildi. Tunus Devlet Başkanı Said, resmi devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, 15 gün içerisinde normal hayata dönüleceğini söyledi.

Tunus hükümeti tarafından salgına karşı alınan önlemler kapsamında, ihracat ve tahliye işlemleri dışında uçuşlar askıya alınarak kara sınırları da kapatıldı. Ülkede ayrıca, günlük çalışma süresi 5 saate indirildi, tüm toplantılar iptal edildi ya da ertelendi, spor faaliyetleri ile kültürel ve ticari etkinlikler de durduruldu.

Ülkedeki tüm anaokulları, özel okullar, uluslararası okullar ve üniversitelerde eğitime ara verilirken, tüm restoranlar ve kafelere saat 16.00'a kadar açık kalma şartı getirildi.

Tunus'ta şu ana kadar 27 kesinleşmiş KOVID-19 vakası tespit edildi.