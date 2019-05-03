Dünyayı gezdi aradığı arı ırkı Sivas'ta buldu

Dünya Köpek Irkları Federasyonuna (FCI) üye Köpek Irkları ve Kineloji Federasyonu adına Anadolu çoban köpekleri üzerine araştırma yapan Selda Geguc Papadatos, Kangal köpeklerini incelemek için Avustralya'dan Sivas'a geldi. Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Kangal köpeği yetiştiriciliği yapan Ümit Taşdelen'i ziyaret eden Papadalos, çiftlikte yaptığı incelemede yıllardır izini sürdükleri arı ırkı bulduğunu söyledi.

Köpek ırkları arasında Kangal ırkının efsane olduğunu ifade eden Papadalos, Kangal ırkının fiziği, zekası ve karakteri ile diğer ırklardan ayrıldığını söyledi. Selda Geguc Papadalos, Anadolu çoban köpeği adı altında dünyanın çeşitli ülkelerinde yetiştirilen köpeklerin sürülere, sahiplerine ve çocuklara saldırabildiklerini ifade ederek, bunun nedenini ırkın bozulmasına bağladı. 70 yıllık bilgi ve fotoğraflara dayanarak arı ırkı Kangal adı altında Sivas'ta bulduğu için yaşadığı mutluluğu dile getiren araştırmacı, “Kangal köpekleri efsane bir hayvandır, hiçbir köpekle aynı değildir. Bunları doğal hallerinde görmek ve araştırmasını yapmak için geldim. Çünkü Avustralya'da bazen problemler yaşanıyor. İngiltere'den, Amerika'dan köpek gönderilmiş ama bunlar Anadolu çoban köpeği. Bu köpeklerde karakter bozukluğu yaşanıyor. Sürülerde çalışmıyorlar, koyunlara saldırıyorlar, insanlara saldırıyorlar. Bunlar bizim aradığımız ırk değil. Bunlar annemin, babamın ve dedelerimin anlattığı köpekler değil. Bunlar 70 yıl öncesine dayanan bilgiler ve fotoğraflardaki köpekler değil” dedi.

Avustralya'da Kangal derneği kurulacak

Papadalos, Dünya Köpek Irkları Federasyonu olarak Avustralya'da Kangal ırkı derneği kuracaklarını belirterek, “Sivas'ta yetiştirilen arı ırk Kangallar FCI tarafından tanımlandı ve kabul edildi. Buradaki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Avustralya'da dernek kuracağız. Ancak öncelikle gerçek Kangal köpeklerini iyi tanıyıp iyi anlatmamız gerekiyor. Ben gelip gördüm. Dünyada birçok ülkeyi ve Türkiye'de birçok noktayı gezdim. Başka öğreticiler ile de görüştüm. Başka köpekleri inceledim ama burada gördüğüm köpekler, 70 yıllık bilgiler ve fotoğraflardaki köpeklerle aynı” dedi.

Uzman Kangal yetiştiricisi Ümit Taşdelen ise, “Arkadaşımız Avustralya'dan geldi. Avustralya'da birçok köpekleri incelemiş, araştırmış. Geçmiş yıllarda çoban köpeklerini Kangal olarak önce tespit etmiş. Çoban köpeği ile Kangal köpeği arasındaki farkları araştırmış fakat Türkiye'den giden köpeklerin hepsinin çoban köpeği olmadığını anlamış. Hani karakteristik özelliklerinden, fiziki yapılarından, eski resimler ile yeni resimleri karşılaştırmış aradaki farkı görmüş. Tabii bunlar resimlerle olmuyor. Gelip yerinde görmeye karar vermiş. Buraya köpeklerimizi incelemeye geldi. Doğru Kangal köpeklerinin fizik yapısını, diş yapısını, her şeyini inceledi. Oradaki köpekleri de incelemiş. Tabii ki aradaki farkı öğreniyor ve orada da bu farkı insanlara göstermek istiyor” diye konuştu.

Onur Erden

