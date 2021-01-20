Dünyayla iletişimi sağlamak için tepeye çıkıyorlar

Dereseki sakinleri, köylerine baz istasyonu kurulmasını ve sabit telefon hatlarındaki arızanın giderilmesini istiyor. Köyde kimsenin iletişim kuramadığını dile getiren muhtar Nuri Akça, cep telefonu şebekelerinin çekmediğini, sabit telefonların hatlarında da sorun yaşandığını söyledi. Kışın yollar kapandığında kimseye ulaşamadıklarını anlatan Akça, bu soruna çözüm bulunmasını istedi.

Köyde internet ve telefon çekmediği içi çocukların uzaktan eğitim almakta sorun yaşadığını, bunun için köyün yüksek noktalarına çıktığını dile getiren Akça, “Yaz mevsiminde iyi oluyordu. Ancak kış geldi. Şartlar ağırlaştı. Çocuklarla geliyoruz, arabanın içerisinde birkaç saat ders yapıp daha sonra tekrar dönüyoruz” dedi.

Bilal Arıcı

