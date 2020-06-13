'Dur' ihtarına uymadı, 15 kilometre sonunda yakalandı

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda sabit asayiş kontrol uygulamasında, polis 01 ZF 442 plakalı otomobile ‘dur' ihtarında bulundu. Polisin ‘dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre boyunca kaçan sürücü, Seyhan ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde Seyhan Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Polisten kaçan otomobil sürücüsü Oktay U. 'nun (31), sahte kimlik kullanmaktan aranması olduğu için kaçtığı öğrenildi. Oktay U. gözaltına alınırken araç içerisinde bulunan biri kadın 2 kişi de ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.



Süleyman Cenk İdaye