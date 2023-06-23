Dur ihtarına uymadı, polisin yazdığı ceza makbuzunu yere attı

Olay, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, F.A. idaresindeki motosikletin plakasız olduğunu fark eden bekçiler motosikleti sürücüsünü durması konusunda uyardı. Fakat sürücü dur ikazına uymayarak kaçtı. Bunun üzerine bekçiler durumu trafik ekiplerine bildirdi. Ekipler kovalamacanın ardından sürücüyü bir akaryakıt istasyonu yakınlarında durdurdu. Trafik polisleri motosiklet sürücüsü F.A.'ya ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan ve motosikletinde plaka bulunmaması nedeniyle 15 bin TL idari para cezası yazdı. Motosiklet sürücüsü bu cezayı kabul etmeyip ceza makbuzunu yırtıp yere attı. Yaşanan gerginlik üzerine trafik ekipleri olay yerine takviye ekip istedi. Bu sırada sürücüsü olay yerinden ayrılmak için motosikletin bindiği sırada bir bekçi motosikletin kontağındaki anahtarı alıp şahsın olay yerinden ayrılmasını engelledi. Ekipler olay yerine çağırdıkları çekici ile motosikleti trafikten men etti. Şahsa 15 bin lira idari para cezası yazıldı.

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