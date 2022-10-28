Dur ihtarına uymadı...Yakalanınca, 'Arkadaşım şaka yapıyor sandım' dedi

Olay, Osmangazi ilçesi, Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede denetim yapan polis ekipleri güzergah dışında gezen 16 M 0212 plakalı yolcu minibüsünden şüphelenince durdurmak istedi. Bunun üzerine Ali Burak K. ile minibüsteki arkadaşları Yusuf C. ve Yağız K. bir anda kaçmaya başladı. Polis ekipleri ise peşine takıldığı minibüsü yaklaşık 10 dakika kovaladı. Kovalamaca devam ederken, diğer polis ekipleri ise Yüksek İhtisas Kavşağı'nı barikat kurarak yolu kapattı. Barikatlara takılan sürücü ve arkadaşları daha fazla ilerleyemeyince teslim olmak zorunda kaldı.

Ahmet Burak Öztürk

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