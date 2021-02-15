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"Dur" ihtarına uymayan 2 kişi, polisten kaçamadı

"Dur" ihtarına uymayan 2 kişi, polisten kaçamadı

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlamasının son saatlerinde yaya devriyelerin "dur" ihtarına uymayan 2 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor. Kısıtlamanın son saatlerinde devriye gezen bekçi ve polis, Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaya olarak dolaşan 2 şüpheliyi görünce "dur" ihtarı yaptı. Ceza yememek için kaçmaya çalışan 2 şüpheli kişi, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Üst araması yapılan B.A. ile A.O., ekip aracıyla Cumhuriyet Karakolu'na götürüldü.
3 bin 150'şer lira ceza uygulandı
GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasında da herhangi bir suç olayına karışmadığı belirlendi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanması içinde tutanak tutuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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