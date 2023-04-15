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'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı

Tekirdağ Çorlu’da polis çevirmesine giren sürücü ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca esnasında kaza yapan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

Gece yarısı alkollü sürücülere yönelik trafik kontrolü yapan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasından geçen bir aracı durdurmak istedi. ‘Dur' ihtarına uymayan otomobil kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Ekipler kaçabileceği yolları kapattı

Asayiş Büro ve Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı çok sayıda ekip aracın peşine düşünce Reşadiye Mahallesi'nin ara sokaklarında film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Ara sokaklara giren otomobil, dakikalar süren kovalamaca sonrası Fevzi Çakmak Caddesi'nde park halindeki bir araca çarparak kaza yaptı.

Hüseyin Tayyar

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