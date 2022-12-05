Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüden ilginç savunma

Gece saatlerinde denetimlerde bulunan Çorlu Çevik Kuvvet Grup Amirliği ekipleri, kontrolsüz halde araç kullanan bir araca dur ihtarında bulundu. Ekibin uyarısına aldırış etmeyen sürücü ise yoluna devam etti. Kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil sürücüsü yakalandı. Olay yerine gelen trafik polisi, sürücü A.Y.'nin 0,74 promil alkollü olduğunu belirledi.

Muhabirin “Neden durmadın?” diye sorduğu sürücü A.Y., “Polis aracı olduğunu bilmiyordum, servis aracı sandım. Şurada iki bira içmişim, evime girecektim” dedi. Sürücü, işlem yapılmasını istemese de ceza almaktan kurtulamadı.

Hüseyin Tayyar

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.