İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

'Dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı
'Dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

Nevşehir’de polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu madde çıktı. Araçta bulunan 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçla Nevşehir'e uyuşturucu madde getirileceği ihbarını aldı. Şehir girişinde durdurulmak istenen araç polis ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin takibi sonucu durdurulan araçta ve şahısların üzerinde yapılan adli aramada değişik miktarlarda uyuşturucu madde ele geçilirdi.

Asım Çapacı

İLGİLİ HABER
İstanbulda 4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı İstanbul’da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
İLGİLİ HABER
Kırgızistan ve Rusyada uyuşturucu çetesine operasyon: 72 kilo madde ele geçirildi Kırgızistan ve Rusya'da uyuşturucu çetesine operasyon: 72 kilo madde ele geçirildi
İLGİLİ HABER
Bursada uyuşturucu operasyonu film sahnelerini aratmadı Bursa'da uyuşturucu operasyonu film sahnelerini aratmadı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.