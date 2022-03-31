Dur ihtarına uymayan otomobil bekçilerin üzerine sürdü: 2 bekçi, 1 vatandaş yaralı

Olay, gece yarısı Hürriyet Mahallesi Erim Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga olayı olduğu ve kadına şiddet uygulandığı şeklinde gelen ihbara giden bekçi görevlileri, otomobiliyle olay yerinden kaçan şahsı yakalamak istedi.

Dur ikazına uymayan otomobil, bekçilerden İ.B. ve E.D'nin yanı sıra yaya M.Ü'nün çarparak yaralanmasınasebep oldu. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı bekçiler ve 1 yaya tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay yerinden kaçan sürücü C.T. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Tayyar

