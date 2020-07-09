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Dur ihtarına uymayan sürücü motosikletini bırakıp kaçtı

Dur ihtarına uymayan sürücü motosikletini bırakıp kaçtı
Dur ihtarına uymayan sürücü motosikletini bırakıp kaçtı

Adıyaman’da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek dur ikazında bulunduğu motosiklet sürücüsü, meydana gelen kovalamaca sonrası motosikleti bırakarak kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde bir motosikletin arkasına bağlanan motosiklet sepeti içerisindeki hurdaya dönen motosikletten şüphelenen trafik polis ekibi motosikleti kontrol etmek istedi. Polisin dur ikazlarına uymayan motosiklet sürücüsü Atatürk Bulvarı üzerinde hızla kaçmaya başladı. Polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayan sürücü, motosikleti Adıyaman Adliyesi karşısında bırakarak yaya şekilde kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatırken, sürücünün kullandığı motosiklette, motosiklet sepetine ve sepet içerisinde bulunan hurdaya dönen motosiklete el konuldu. Motosikletler ve sepet, çekiciyle oto parka çekildi. Öte yandan motosiklet sürücünün ehliyetsiz olduğu ve olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

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