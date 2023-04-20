Dur ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı

ABD'nin New York kentinde West 39th Street ve 7th Avenue'da trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle kenara çekilen sürücü, polisin dur ihtarına uymadı. Sürücünün çevirme sırasında polise sahte evrak gösterdiği ve polisin araçtan inmesini istediği sırada gaza basarak olay yerinden kaçtığı aktarıldı. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, polisin aracın camına vurarak kaçmaya çalışan sürücüyü durdurmaya çalıştığı, sürücünün ise hızla geri geldiği ve ardından yol kenarındaki restoranın içinden geçtiği görüldü. Karşı şeride geçerek bir sokak lambasına ve yangın musluğuna çarparak olay yerinden uzaklaşan sürücü, 1 polisi yaraladı. Olay sırasında karşıdan karşıya geçenler ise ölümden döndü. Araç East 30th Street ve Lexington Avenue'da terk edilmiş halde bulunurken, sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.

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