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Dur ihtarına uymayıp polise ateş açtılar, 1 polis bacağından vuruldu

Dur ihtarına uymayıp polise ateş açtılar, 1 polis bacağından vuruldu
Dur ihtarına uymayıp polise ateş açtılar, 1 polis bacağından vuruldu

Avcılar'da uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli şahısların otomobil ile kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayda bir polis memuru bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliler ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Dur ihtarına uymayıp polise ateş açtılar, 1 polis bacağından vuruldu - Tıkla İzle

Olay, saat 21.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurmak istemişti. Dur, ihtarına uymayan araçtaki şüpheliler ise polise ateş açarak kaçmaya başlamışlardı. Kaçan şüphelilerin tabancayla ateş etmesi sonucu bir polis memuru sol bacağından vurularak yaralanmıştı.
Yaralı polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüpheliler, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kısa sürede yaptıkları çalışma sonucu yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.

Şahısların kaçış anı güvenlik kamerasında

Polis ekiplerinden otomobil ile kaçan şüphelilerin o anları çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde şüphelilerin, caddeye hızla girdikleri görülüyor. Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheliler geri gelerek kaçmaya çalışıyor. Kaçan şüphelileri etkisiz hale getirmek isteyen polis ekipleri, otomobili durdurmaya çalışıyor. Şüpheliler, daha sonra tekrar kaçmaya başlıyor.

Erdal Can İçelli
 

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