Dur ihtarına uymayıp polisi aracıyla sürükleyen şahıs tutuklandı

Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Fuar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri, Fuar Caddesi üzerinde asayiş uygulaması yaparken E.K. dur ihtarına uymayarak aracı ile kaçmak istedi. Bu sırada ekipte görev alan polis memuru V.A., aracı durdurmak istedi. Sürücü E.K., polis memuru V.A.'yı aracıyla sürükleyerek yaralanmasına sebep oldu. Hastaneye kaldırılan polis memuru tedavi altına alınırken, E.K. ise saklanmak için bir gazinoya girdi. Gazinoda bulunan Ş.T. ve İ.Ö. de E.K.'yi yakalamak isteyen görevli polislere mukavemette bulundu. Polis, E.K., İ.Ö. ve Ş.T.'yi gözaltına aldı. E.K. hakkında yakalama kararı bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu ileri sürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorguları tamamlanan 3 kişi, "kasten yaralama ve görevli memura mukavemet ve görevini yaptırmamak" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Ş.T. ve İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhammer Ay