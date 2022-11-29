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'Dur' ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: 1 ölü

'Dur' ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: 1 ölü
'Dur' ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ihbarı değerlendiren KOM ekiplerinin takibe alıp ''Dur" ihtarında bulunduğu otomobildeki şüpheliler ateşle karşılık verince silahlı çatışma çıktı.

'Dur' ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: 1 ölü - Tıkla İzle

Çatışmada şüphelilerden biri olay yerinde ölürken 2 polis ayağından silahla yaralandı. 3 şüpheli ise sağ olarak yakalandı.

Olay Manavgat ilçe sanayiinde bu gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre yasadışı yollarla getirilen silahların satılacağı ihbarını alan Manavgat Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri, şüpheli otomobili takibe aldı ve Sanayi Sitesi içerisinde "dur" ihtarına bulundu. Ekiplerin "dur" ihtarına ateşle karşılık veren şüpheliler, polis aracının kullandıkları araca arkadan çarpması sonucu araçtan inerek kaçmak istedi.

Çıkan çatışmada ismi henüz belirlenemeyen bir şüpheli, olay yerinde hayatını kaybederken KOM Büro'da görevli 2 polis memuru ayağından yaralandı. 3 şüpheli ise sağ ele geçirildi. Yaralanan polisler ambulans beklemeksizin ekip aracı ve sivil bir araçla hastaneye kaldırıldı.

Arif Kaplan
 

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