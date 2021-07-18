Durak dışında indirmeyen şoföre, önce kendisi sonra çocukları saldırdı

Otobüs şoförlüğü yapan D.Ü.Ö., 17 Temmuz'da saat 19.30 sıralarında Kağıthane Altınay Caddesi üzerinde otobüsle seyir halindeydi. Edinilen bilgiye göre E.Ö. isimli şahıs durak dışı alanda kendisini indirmesini istedi ve otobüs şoförü D.Ü.Ö. durak dışı yolcu indirilmesinin yasak olduğunu söyleyerek kabul etmedi. Bu nedenle E.Ö. isimli şahsın, otobüs şoförüne karşı küfürler ve tehditler savurarak, şoför kabinini yumrukladığı öğrenildi.

Bununla da yetinmeyen E.Ö. son durakta indikten 15 dakika kadar sonra biri kız olan M.T.Ö., E.Ö. ve K.Ö. isimli çocuklarıyla ellerinde kesici aletler ile D.Ü.Ö. isimli şahsa saldırdı. Olay sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde konu ile ilgili şahıslar yakalandı. Şüpheliler hakkında “Kasten Yaralama”, “Hakaret” suçlarından adli işlem yapıldı.