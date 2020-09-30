İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Durak gitti, telefon ellerinde kaldı

Durak gitti, telefon ellerinde kaldı
Durak gitti, telefon ellerinde kaldı

Ordu’nun Kumru ilçesinde yapılan duvar ve kaldırım çalışmalarında durak geçici olarak kaldırıldı, durağa ait sabit telefon ise şoförlerin elinde kaldı.

Kumru ilçesinde kaldırım ve taş duvar düzenleme çalışmaları yapılmaya devam ediyor. Yıllar önce yapılan ve artık kullanım ömrünü tamamlayan taş duvarlar ile kaldırımlar yıkılarak modern bir görüntü kazandırılması için çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda, şehir merkezindeki ana cadde üzerinde bulunan Kumru-Fatsa arasında çalışan dolmuşçuların durağı da geçici olarak kaldırıldı. Şoförler, kendilerine ulaşmak isteyen yolcuların mağdur olmaması için, telefonu önce ellerinde tuttu, sonrasında ise yağmur ve rüzgarda zarar görmesin diye taş duvar içerisine yerleştirdi.

Durağa ait sabit hat telefonunu orada görenler ise, "Tam Karadeniz usulü bir çözüm" yorumunda bulundular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.