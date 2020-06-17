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Duraklarda sosyal mesafesiz riskli metrobüs bekleyişi

Duraklarda sosyal mesafesiz riskli metrobüs bekleyişi
Duraklarda sosyal mesafesiz riskli metrobüs bekleyişi

Korona virüsle mücadele kapsamında yetkililerin maske ve sosyal mesafe uyarılarına rağmen, metrobüs ve duraklardaki mesafesiz bir şekilde oluşan riskli yoğunluk dikkat çekti.

Duraklarda sosyal mesafesiz riskli metrobüs bekleyişi - Tıkla İzle

İstanbul'da akşam saatlerinde metrobüs duraklarında sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar riskli bir şeklide metrobüsü bekledi.

Korona virüs salgını sürecinde özellikle iş çıkış saatinde bazı metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. İş çıkışı evlerine gitmek isteyen vatandaşlar metrobüs duraklarında sosyal mesafe kuralını unuttu.

Duraklara yanaşan metrobüslere binmek için vatandaşlar adeta birbirleriyle yarışması dikkat çekti. Öte yandan bazı vatandaşların maske takmadıkları, bazı vatandaşların da maskeleri çenelerinin altında takarak kuralına uygun şekilde kullanmadıkları görüldü.

Vedat Bayraktar

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