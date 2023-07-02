Kaza, Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1271. Sokak istikametinden Hamidiye Sokak istikametine seyir halinde olan F.T. idaresindeki 44 ACV 994 plakalı Fiat marka otomobil, Hamidiye Sokak'ta seyir halindeki H.K. hakimiyetindeki 81 BT 930 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs otobüs durağına çarparak durabildi. Şans eseri durakta kimsenin olmaması faciayı önledi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan M.T. (11) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Enes Bektaş - Ali Yıldız



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