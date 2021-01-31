Durakta otobüs beklerken kurşun yağmuruna tutuldu

Olay, saat 16.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Mahalesi Yunus Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki durakta otobüs bekleyen Ayhan B.'nin yanına gelen bir kişi belinden çıkardığı silahla ona kurşun yağdırdı. Ayhan B., ayağına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli beyaz renkli ticari bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Ayhan B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Ayhan B. tedavi altına alındı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan olduğu gözlenirken, polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi.

Yunus Emre Şeker - Ömer Faruk Yıldız

