Durakta yolcu indirirken dehşeti yaşadılar: 11 yaralı

Kaza, Söğütlü ilçesi D-650 Karayolu Rüstemler Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rüstemler Mahallesi girişinde yer alan durakta yolcu indirmek isteyen İ.P. idaresindeki 54 J 2561 plakalı özel halk otobüsüne, aynı istikamette seyir halinde olan Y.G. idaresindeki 16 U 8051 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile dereye sürüklenen otobüs dere kenarında durdu. Kazada sürücü İ.P. ve araçta bulunan 11 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, evlerine gitmek isterken dehşeti yaşayan yolculardan Sevgi A. ise korku dolu anlattı.

“Ne olduğunu anlamadık, çok korktuk"

Kazayı anlatan yaralı Sevgi A., “4 tane genç onlar Rüstemler'de ineceğiz dediler. Tam durakta duracaktık o esnada ne olduğunu anlamadık, biranda derede bulduk kendimizi. Çok korktuk. Parmağım da şişti, kırıldı sanırım” dedi.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya