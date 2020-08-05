Duran araçlara çarpmamak için manevra yapan tır beton bariyerlerde asıldı kaldı

Kaza sabah saatlerinde Derince D-100 karayolu Çenesuyu mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eren S. idaresindeki DAF marka 41 F 6029 plakalı tır, D-100 İstanbul istikametinde seyir halinde ilerlediği sırada önündeki araçlar aniden durdu. Duran araçlara çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı tır, refüjdeki beton bariyerlere çarparak bariyerlerin üzerinde asılı kaldı. Sürücünün yara almadığı kazada tırın asılı kaldığını gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

Kaza yapan tır, D-100 karayolunda iki şeridin trafiğe kapanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, başka bir kaza olmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Bariyerde asılı kalan tır, olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Mustafa Taşören

