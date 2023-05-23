Duran Kalkan'ın korumasının yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın talimatlarıyla alternatif meclis şeklinde oluşturulan ve terör örgütünün önderlik projesi şeklinde sahiplendiği "Halkların Demokratik Kongresi (HDK)" içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen "Trakya HDK 2. Dalga" operasyonunda; Tekirdağ'da 11, Çanakkale'de 5, İstanbul'da 2, Edirne'de 1, Kırklareli'de 1 olmak üzere toplamda 20 şüpheli yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve Tekirdağ'da geldiği belirlenen 4 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan örgüt mensuplarından birinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Tekirdağ Ebru Naim Fen Lisesinde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin okul müşahitliğini yaptığı tespit edildi.

Yakalanarak gözaltına alınan toplam 24 şüphelinin işlemleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri sürüyor.

Halil Dağ



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