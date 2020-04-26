Durdurulamayan yükseliş

Koronavirüs ile dijital dünyanın kuralları da yeniden yazılıyor. Bu süreçte Apple, Huawei gibi markalar ile Uber, Booking ve Airbnb gibi paylaşım ekonomisi büyük darbe alırken sürecin kazananı haberleşme ve video konferans uygulamaları oldu. Koronavirüsle birlikte hızla hayatımıza giren Zoom, güvenlik iddialarına rağmen kullanıcı sayısını dört ayda tam 30 kat artırdı. Aralık ayında 10 milyon kullanıcısı olan Zoom, iş yerlerinin uzaktan çalışma modeline geçmesiyle birlikte nisan ayı başlarında 200 milyon kullanıcıya ulaştı. Yükselişini nisan ayında da devam ettiren Zoom, son üç haftada büyük bir sıçrama yaparak kullanıcı sayını 300 milyona çıkarmayı başardı.

SERVETİNİ EN ÇOK ARTIRAN İŞ ADAMI: YUAN

Merkezi California'da bulunan şirket, Çin kökenli Amerikan iş insanı 50 yaşındaki Eric Yuan tarafından 2011 yılında kuruldu. Yuan, şirketi kurmadan önce Amerikan teknoloji devi Cisco Systems'in mühendislik biriminin başkan yardımcılığı görevindeydi. Zoom'da düzenlenen toplantılara 2015 yılında katılan kişi sayısı 40 milyondu.

Şirket 2019 yılında halka arz edilerek ABD borsalarında Nasdaq Endeksi'nde işlem görmeye başladı. Piyasa değeri de 16 milyar dolara yükseldi. Covid-19 salgınıyla rakamlar katlandı, 42 milyar dolarlık bir değere ulaştı. Bloomberg'in milyarderleri listelediği Billionaire Index'ine göre Eric Yuan'ın kişisel serveti de yüzde 121 artışla 8 milyar dolara yükseldi. Şu anda dünyanın en zengin 182. kişisi olan Yuan, bu artış ile birlikte yılbaşından bu yana servetini en fazla artıran isim oldu.

VERİLERİ FACEBOOK'A GÖNDERDİ

Zoom'un önlenemez yükselişi bilgi güvenliği endişelerini de beraberinde getirdi. Zoom ile ilgili veri güvenliğine ilişkin tartışmalar, uygulamanın iOS sürümünün kullanıcıların cihaz bilgilerini Facebook'a iletmesiyle iyice alevlendi. Üstelik Zoom'u kullanan ancak Facebook'ta hesabı olmayan kişilerin bile cihazlarına ait bilgilerin Facebook'a gönderildiği ortaya çıkınca, hem Zoom hem de Zoom'un kurucusu Yuan, hemen “özür” açıklaması yaptı.

Güvenlik ve gizlilik endişelerine rağmen daha fazla insan Zoom kullanıyor. Zoom 90 günlük bir özellik dondurması uyguladı ve şirket bu endişeleri gidermek için bu hafta Zoom 5.0'ı yayınladı. Zoom 5.0 parolalar, geliştirilmiş şifreleme ve toplantıları denetlemek için yeni bir güvenlik simgesi içeriyor.

BASİT VE KULLANIŞLI

Zoom basit ve kullanışlı olması sebebiyle arkadaşlar arasındaki görüşmelerde de tercih ediliyor. Yalnızca bir klikle toplantılara girilebiliyor, yüklemek veya toplantılara katılabilmek için herhangi birinin direktiflerine gerek kalmıyor. Zoom'un ücretsiz uygulaması 100 kişiye ve 40 dakikaya kadar toplantıların yapılmasını sağlıyor. Ücretli sürümünde ise bu rakamlar genişliyor.

KORKUTAN İHLALLER

∂ ABD merkezli Electronic Frontier Foundation adlı sivil toplum kuruluşu Zoom ile ilgili kişisel veri güvenliği kaygılarını şöyle sıralıyor:

¥ Zoom toplantısını başlatan kişi, katılımcıların aktivitelerini izleyebiliyor, Zoom pencereleri nerede aktif nerede değil görebiliyor.

¥ Uygulama ayrıca, yöneticilere kullanıcıların aktiviteleriyle ilgili ayrıntılı performans değerlendirmesi yapabiliyor, toplantı süreleri ve sayısı temelinde sıralama görebiliyor.

¥ Bir kullanıcı Zoom aracılıyla herhangi bir konuşmayı kaydediyorsa, yöneticiler bu içeriğe erişebilir.

¥ Bir toplantı devam ederken veya bittiğinde yöneticiler her bir katılımcının işletim sistemi, IP adresi ve konum verisi, chat bilgisini görebiliyor

​Türkiye Gazetesi