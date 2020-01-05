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Durdurulan araçtan onlarca kaçak içki çıktı

Durdurulan araçtan onlarca kaçak içki çıktı
Durdurulan araçtan onlarca kaçak içki çıktı

Manisa'da uygulama noktasında durdurulan bir araç içinde 84 adet sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi.

Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Manisa merkezde kaçak içki satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışma kapsamında İzmir'den gelen ve görevlilerce Manisa girişindeki uygulama noktasında durdurulan 35 HB 3637 plakalı araçta yapılan aramada viski, rakı ve votka cinsi içkilerden toplamda 84 adet sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. Araçta bulunan K.M. ve F.D. isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapılırken, olaya karışan araca da Kaçakçılık Kanununa istinaden el konuldu.

Sadık Cangel
 

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