İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Durdurulan tırın dorsesinde 150 düzensiz göçmen çıktı

Durdurulan tırın dorsesinde 150 düzensiz göçmen çıktı
Durdurulan tırın dorsesinde 150 düzensiz göçmen çıktı

Kocaeli’de durdurulan tırın dorsesinde branda ve boruların altına gizlenmiş 150 düzensiz göçmen yakalandı.

Durdurulan tırın dorsesinde 150 düzensiz göçmen çıktı - Tıkla İzle

Olay, Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Ülker Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 06 DK 4226 plakalı Mercedes marka tırı durdurdu. Polis ekiplerince tırın dorse kısımda yapılan incelemelerde branda ve boruların arasına saklanmış halde 150'ye yakın yabancı uyruklu düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Olay yerine hemen çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Ardından göçmenler dorseden indirilip bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 2 otobüs ile Yarımca Polis Merkezi'ne götürüldü.

Cihan Atik - Ardacan Uzun

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.