Dursun Özbek: '11 Haziran'dan bugüne kadar 850 milyon TL ödeme yaptık'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadyumu'nda düzenlenen sarı-kırmızılıların kasım ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Üyelerle dertleşmek istediğini söyleyerek sözlerine başlayan Özbek, "Dertleşmek istiyorum. Bildiğiniz gibi son dönemde gerek TFF, gerek medya içinde yerleşmiş odaklarla büyük mücadele içindeyiz. Bu savaşımız 1 günde bitmeyecek. Biz hem Galatasaray hem de Tük futbolu için doğruları söylemeye devam edeceğiz. Bu mücadeleden zaferle çıkacağız, buna inanıyorum. Bizi asıl yaralayan yalanlara inanıp, o yalanlar üzerinde bizi yıpratmaya çalışan Galatasaraylılar üzer. Tek amaç, ilk günden beri oluşturmaya çalıştığımız birlik ve berberlik ortamını, sevgi iklimini engellemeye çalışmak. Galatasaray, kutuplaşmadan, küskünlüklerden ne yarar gördü. Biz bu sevgi iklimini sağlamak için çaba göstermekten yılmayacağız ve bu birliği sağlayacağız" diye konuştu. Dursun Özbek, Metin Görgün'ün vefatın sonra kulüp hakkında yazılanlar ve paylaşılanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını ifade etti.

"850 milyon TL ödeme yaptık"

Galatasaray'ın içinde bulunduğu zor durumdan çıkmak için çok önemli adımlar attığını vurgulayan Başkan Özbek, "Göreve geldiğimiz 11 Haziran'dan bugüne 850 milyon TL ödeme yaptık. Bunu yaparken amacımı enkaz edebiyatı yapmak değil. Bu ödemeleri Avrupa kupaları ve token gelirlerimiz olmadan yaptık. 30 Haziran'dan itibaren Bankalar Birliği anlaşmasına bağlı olarak gelirlerimizin kısmen yüzde 25'i, kısmen 50'si kesinti yapılmaya başlandı. Buna rağmen ödemeleri yaptı. Bu durum bile Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmamız ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Seçimden önce de ve yönetimde bulunduğum sürede hep Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmamızı ve çıkmak için de üretmek zorunda olduğumuz projeleri anlattım" ifadelerini kullandı.

Mecidiyeköy'de bulunan binadaki dairelerin satışından gelecek paranın nasıl değerlendirileceğini anlatan Özbek, "Bankalar Birliği ile yaptığımız konuşmalar anlaşmalar çerçevesinde satıştan gelecek para bir hesapta bloke olarak duracak. Galatasaray hesabı, kimsenin kullanamadığı bir hesap. Burada biriken para ile finansal mühendislik çerçevesinde yapmak istediğimiz şeyler var. Buna Bankalar Birliği de onay verdi. Bankalar Birliği anlaşmasına göre, bu işlerin yüzde 50'si eski borçların tasfiyesine gidiyor. Yaklaşık 2 milyar 200 milyon TL olan ana para borcumuz önemli bir kısmı buradan gelecek paranın yüzde 50'siyle ödenecek. Diğer yüzde 50'si iki amaçla kullanılacak. Kemerburgaz'da inşaata başladık. Kısmen buranın finansmanı için kullanılacak. Kısmen de Florya'da Emlak Konut'a ait 40 dönümlük arazinin alınması için kullanacak. Bir kısmı da sportif anlamda kullanılmak üzere derneğe kalacak. Yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ'deki yönetim kurulu üyelerimiz bu projelerin yapılması için çok fedakarlık yapıyor. Finansal katkıyı veriyorlar. Bu katkı veren arkadaşlarıma teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

"Florya'daki 40 dönümlük araziyi satın almak için hazırlığımızı yaptık"

Florya'daki projede son aşamaya geldiklerini söyleyen Dursun Özbek, "Projede bize ait olmayan 40 dönümlük araziyi satın almak için hazırlığımızı yaptık. Oradaki mevcudiyetimiz 65 dönüme çıkıyor. İmarı mevcut. Florya'nın Florya olduğu yerde arsalar, 97 bin metrekare satılabilir arsalar çıkıyor. Araştırma bugün itibariyle Florya'da satılan gayrimenkullerin metrekaresi brüt üzerinden 120 bin TL civarında. Süreç içerisinde nereye gideceğiniz siz hesaplayın. Biz harekete hemen geçeceğiz. Proje hazır. Burasını değerlendirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan tüzük genel kurul hakkında da konuşan Başkan Özbek, "Yeni spor yasası ve kulübümüze bağlığı şirketlerle uyum sağmak için yapılması gereken değişiklikler ve kurumsal takvim değişiklikleri üyelerimizin takdirine sunduk. Genel kurulumuz ne yazıkki toplanamadı. Genel kurula katılan üyelerimize teşekkür ederim. Galatasaraylılar bundan önce olduğu gibi bundan sonra bir araya gelip, konuşmaya, tartışmaya devam edecek. Amacımız çocuklarımıza, torunlarımıza bir Galatasaray bırakmak. Galatasaray'ı daha iyi günlere ulaştıracaksak hep birlikte yapacağız. Bunun için herkesin desteğine ihtiyacımız var" diyerek sözlerini tamamladı.

Oğuzhan Ort

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