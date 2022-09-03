Dursun Özbek: 'Dün TFF, bugün Galatasaray Adası, kişilerin demek ki Türk sporuyla bir sorunları var'

Galatasaray Adası'na dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bir camın kırıldığı belirtildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Adası'na giderek burada incelemelerde bulundu. Başkan burada GS TV'ye yaptığı açıklamada, "Bütün Galatasaraylılara hatta bütün Türk spor ailesine geçmiş olsun diyorum. Bundan öncede TFF'ye yapılan saldırı var. Peşinden Galatasaray Adası'na saldırı var. Bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Özellikle Türk spor basınında bazı özensiz haberlerin işleri nereye getirebileceği konusunda dikkat çekmek istiyorum. Lütfen haberleri yaparken dikkatli olalım. Azmettirici olmaktan uzak duralım. Peşi sıra dün TFF, bugün Galatasaray Adası. Kişilerin demek ki Türk sporuyla bir sorunları var. Bu şekilde çözmeye çalışıyorlarsa bunda muvaffak olabilecekler zannetmiyorum. TFF'ye, Türk futbol ailesine geçmiş olsun diyorum. Peşi sıra yapılan hareket iyi irdelenmesi lazım. Daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Can kaybı olmadı ama bu bizim dikkatli haber yapmamızı engellenmiyor. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Herkesin ders çıkardığını düşünüyorum. Daha dikkatli olsun. Çünkü bunun peşi sıra devam ederse işimiz zor. Emniyet geldi, gerekli incelemeleri yaptı. Sonucunu bekliyoruz. İnşallah son olur. Hepimiz dikkatli olalım. Burası bizim vatanımız. Türk sporu bizim sporumuz. Onun hepimizin koruması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.