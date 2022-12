Dursun Özbek: 'Finansal yapıya dikkat ederek transfer yapacağız'

Galatasaray Yelken Şubesi'nin, Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan ulusal ve uluslararası yarışmalar ile 2024 Paris Olimpiyatları hazırlıklarında kullanacağı araç ve ekipmanların sponsorluğunu içeren anlaşmanın basın toplantısı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Süperpar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Azat Baykal ve yelken şubesi sporcularının katılımıyla Nef Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Yelken sporunda rekabet kızışmış durumda. Galatasaray olarak başarılıya endeksli bir rekabetin içinde olduğumuzda, bu konuda bu yarışın hep zirvesinde olmayı planlıyoruz. Hem Galatasaray'a hem de Süperpar'a faydalı olacağı inancındayım. Bunun için Galatasaray Spor Kulübü olarak elimizden her şeyi yapacağız. Galatasaray 600 yıla yaklaşan bir eğitim kurumundan bir spor kulübü. 1905 yılında Ali Sami Yen abi bu kulübü kurarken 400-500 senin birikimi kulübün içine koydu. Bir misyonu vardı. Türkiye'ye olimpiyat sporlarını getirme misyonu vardı. Olimpiyat sporlarını Türkiye'ye tanıttığı için huzurlarında anıyorum. Önümüzdeki sene Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız. Çok önemli bir dönem. Galatasaray için çok önem verdiğimiz bir dönem. Galatasaray ismi anıldığı her yerde zirvede olmayı hedefleyen bir isimden bahsediyoruz. Özellikle olimpik kategoride 100. yılda en başarılı kulübü olmanın inancı ile hareket ediyoruz. Bize ışık tutan, bize bugünkü inancımızı kuvvetlendiren kişi Selim Sırrı Tarcan abidir. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, onun koyduğu misyonun takipçisi olarak her zaman ve her yerde takip edeceğiz. 2024 yılında Paris Olimpiyatları'nda yelkencilerimizin başarılı olmasını destek verecek bir sponsorluk anlaşması olacak. Ekipman olarak sporcularımıza verilen malzeme tedariği çok önemliydi, teşekkür ediyorum. Bu desteği ile inşallah sporcularımız iyi değerlendirerek, 2024 Paris Olimpiyatları'nda da başarıyla kulübümüzü ve milletimizi temsil ederler" dedi.

"Cemal Özgörkey görevlerinin başında"

Cemal Özgörkey ile çıkan haberlere cevap veren Başkan Özbek, "Birkaç gündür basının gündeminde de var. Bir açıklama yapmıştım. Cemal kardeşim bu seçime girerken beraber girmeyi planladık. Seçime girdik ve başarılı da olduk. Bu tip haberlerin ne anlam taşıdığını anlamakta zorlanıyorum. Cemal kardeşim görevlerinin başında. Mevcut görevlerine devam ediyor. Yapılan bir işi nasıl yorumlandığı çok önemli. Özellikle Türkiye'nin bugün geldiği ekonomik çerçevesinde, ekonominin darılmasından dolayı da sponsorlukların hacimleri küçülüyor. Bunun için Galatasaray içinde daha geniş bir sponsorluk komitesi yapalım dedik. Bu sponsorluk komitesinin çalışmalarını yapması için yeni bir kuruluş kurduk. Herkesi davet ettim. Bu komitenin yürütme işini de Niyazi Yelkencioğlu'na verdim. Bu yeni kurulan kuruluşu bu şekilde olmasına rağmen Cemal beyi görevden aldık diye bir şey yok. Ben açıklamayı çok net yaptığımı düşünüyorum. Yeni bir komite kurduk. Cemal beyin görevleri aynen devam ediyor, Columbus Projesi aynen devam ediyor. Bütün değerli Galatasaraylılara ulaşmak için kurulmuş bir komite. Bunun böyle anlaşmasında fayda vardır. İşin gerçeği de budur" açıklamasında bulundu.

"Gomis'in performansından son derece memnunum"

Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in performansının sorulması üzerine Dursun Özbek, "Gomis'in performansını yorumlamaya ihtiyaç var mı? Son maçtaki performansını çok önemli buluyorum. Galatasaray'a büyük önemli bir katkı vermiştir. Gomis, Galatasaray'a çok yakışan, Galatasaray'a her şeyini veren bir sporcu. Bu kişiliğin yanında sportif manada da Galatasaray'a büyük destek olmuştur. Gomis'in performansından son derece memnunum. İnşallah bu sezon Galatasaray'a büyük hizmetleri bulunacak ve sezon sonu itibariyle değerlendirmemizi yaparız" cümlelerine yer verdi.

"Eksikliklerimizi gidereceğiz"

Futbolda yaklaşan transfer dönemi için de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Ara transfer dönemi çok dikkat edilmesi gereken bir dönem. Bazı eksikliklerimiz var. Bu manada teknik kadronun ve hocamızın vereceği raporlarla, yönetim kurulunun bu işin finansmanı açısından, bu işin hem güncel hem de ileriye dönük finansal projesini yapmak üzere ikisini birbirine çakıştırmak suretiyle, ihtiyaç olan noktalara transfer yapacağız. Beraber çalışıyoruz. Teknik kadromuz da çalışıyor. Detayları vermek istemiyorum ama çok ciddi bir çalışma içindeyiz iki yönüyle. Sadece performans açısından değil. Çok dikkat etmemiz gereken kulübün finansal yapısı var. Bu iki yapıyı çakıştırmak suretiyle gereken eksikliklerimizi gidereceğiz" şeklinde konuştu.

Transfer döneminin iki yönlü bir iş olduğuna vurgu yapan Özbek, "Gelen ve gidenler oluyor. Eksiği olanlar gider, ihtiyaç olanlar gelir. Galatasaraylıların bu konuda endişe etmemesi lazım. Biz eksiğimizin de farkındayız, fazlamızın da farkındayız, hepsinin bilincindeyiz. Sevgili Erden bir dakika bile ilgisini Florya'dan kesmiyor. Devamlı hem teknik ekiple hem benle irtibatı sayesinde bunun peşindeyiz. Sportif A.Ş'deki arkadaşlarım da bilgilendiriliyor. Onların destekleri de çok önemli. Transfer sezonu birkaç gün sonra açılmış olacak. Orada da hareketlerimiz, ne yapacağımız net olarak gözükecek" diye konuştu.

Başkan Dursun Özbek ile uzun yıllardır iş birliği beraberlikleri olduğunu belirten Azat Baykal da, "Galatasaray'a sevgim 1950'li yıllarda başladı. Galatasaray, dostluk maçı yapmaya geldi. Orada Gündüz Kılıç ve Tugay Şeren ile tanıştım. O günden itibaren Galatasaraylı oldum. İnşallah bu gayemizde başarılı oluruz. İnşallah Galatasaray'ın olimpik sporcuları, olimpiyatlara giderler. İnşallah yelkende de rekabet sağlanmış olur" açıklamasını yaptı.

İlk aşamada minibüs ve antrenör botunun olimpik sporculara tahsis edildiğini ifade eden Baykal, şubeden gelecek isteklere göre yardımları yapacaklarını söyledi.Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

