Dursun Özbek: 'Florya'daki yerleşkeyi ağustos-eylül gibi Kemerburgaz'a taşıyacağız'

Galatasaray'da mart ayı divan kurulu toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ilk olarak Kahramanmaraşlı merkezli olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için yaptıkları çalışmaları anlattı.

Depremlerin ardından 40 gün geçtiğini hatırlatan Başkan Özbek, "Milletimizin başı sağ olsun. Kulübümüz depremin ilk gününden itibaren hızlı bir şekilde aksiyon alıp, çalışmalar başladı. Bugün geldiğimiz noktada, bugüne kadar tam 100 tır insani yardımı bölgeye ilettik. Gönüllülerimiz vasıtasıyla depremzedelerle buluşturduk. 1'i A Takım otobüsü olmak 25 otobüsü bölgeye gönderdik. Yaklaşık 1000 depremzedenin bölgeden naklini sağladık. Hasnun Galip'in kapılarını deprem mağduru ailelere açıktık. Toplam 500 konteyner kentin çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Bölgeyi ziyaret ettim. Bölgede bakanlarla görüştüm. Buradan şöyle bir talep çıktı, insanlar bölgeden göç ediyorlar, iş gücü kaybı var. Onun için kalıcı konutlara ihtiyacı olduğunu tespit ettik. 250 kalıcı konut, 10 okul için tüm gücümüzü ortaya koyacağımızın sözünü verdik. Buna geçen cuma günü yönelik müzayede düzenledik. Başta forma olmak üzere değerli eşyalar, açık arttırma usulü ile satıldı, Yaklaşık 18 milyon TL'lik gelir elde ettik. Böyle bir organizasyon için çok önemli bir rakama ulaştık. Aynı zamanda 'Birlikte 1905' yardım kampanyamızı, 'Bu destek hiç bitmeyecek' sloganıyla başlattık. Bu felaketin açtığı yaraları sarmak kolay değil. Bundan sonra da elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"Tünelin ucundaki ışığı görüyoruz"

Zor bir dönem geçirdiklerini ifade eden Özbek, "Kulübümüz faaliyetlerden dolayı zarar etmeye devam etmektedir. Biz tünelin ucundaki ışığı görüyoruz. Yakında kulübümüzü bu buhranlı süreçten, bu yükten kurtarmış olarak karşınıza çıkacağıma inanıyorum. Vaatlerimizin en önemlisi, Bankalar Birliği'nden çıkmaktı. 9 aylık dönemde bunun ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gördüm. Bizim kulübümüzün üretme kabiliyetini hızlı bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Bunu da faaliyet dışı projeler üretip, gelir arttırarak sağlayabiliriz. Bankalar Birliği anlaşması bu anlamda bizim en büyük engelimiz oluyor. Elimizde Mecidiyeköy olmasaydı, burada gayrimenkul geliştirmesi yapmamış olsaydık şu anda Florya'da planladığımız adımları atmamız mümkün değildi. Hedefimiz Bankalar Birliği'nden en uygun zamanda, kulübümüzün için en faydalı olacak şekilde çıkmak. Şu anda var olan koşullarda çıkmak amacında değiliz. Florya projesinde yapacağımız geliri, bankada en uygun zamanda ve koşullarda sadece bu amaç için kullanıp bloke edeceğiz. Kulübün geleceğe bu gelirlerle yapacağız" şeklinde konuştu.

"Mecidiyeköy projesi bizim çıkış noktamızın başladığı yer"

Mecidiyeköy projesinin Galatasaray'ın motor projesi olduğunu belirten Dursun Özbek, "Galatasaray'ın yolunu açacak, Galatasaray'ı uzun yıllara taşıyacak projelerin anası. Daha önceki yıllarda otel olarak projelendirilmişti. Rezidans yapılması satılması konusunda genel kurulda da anlatmıştım. Mecidiyeköy projesi, 186 tane rezidanstan oluşuyor. Biz yaptığımız lansmanla projenin yaklaşık yüzde 70'lik kısmını sattık. Mecidiyeköy projesi bizim çıkış noktamızın başladığı yer. Yaklaşık getirisi 1.5 milyar TL'ye varabilecek bir proje. Florya'da 20 küsur Galatasaray'ın tapulu arsası vardı. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden uzun vadeli kullanımına Galatasaray'ın verilmiş 20 dönüm daha alan var. Emlak Konut'tan alınan 40 dönümle, toplamda 80 dönüm üzerinde proje yapma durumdayız. 40 dönümlük Emlak Konut'u 1 milyar 85 milyon TL'ye satın aldık. Satın alırken, iki projeyi birlikte anlattık. Bankalar Birliği anlaşmasına göre normalde böyle bir projeyi yapma şansınız yok. Konsorsiyuma gittik, önce Mecidiyeköy projesini anlattık. Florya'dan gelecek parayla size olan borcumuzu ödeyeceğiz dedik. Florya projesi çok önemli bir proje. Galatasaray'ı uzun yıllara taşıyacak, çok yardımcı olacak bir proje. Florya projesinin yapılmasıyla mali bağımsızlığı sağlamış olacağız. Ortaya çıkacak fon, Galatasaray'ın Bankalar Birliği'ne olan borcunu ödedikten sonra 25-30 senesini dizayn etme imkanı sağlayacak. Bu fonun kullanılacağını anlattım" değerlendirmesinde bulundu.

"Florya'daki yerleşkeyi ağustos-eylül gibi Kemerburgaz'a taşıyacağız"

Florya projesinin yapılabilmesi için oradan Kemerburgaz'a taşınmaları gerektiğini vurgulayan Özbek, "Kemerburgaz 130 dönümlük bir arazi. Orada da çalışmaları başladık. Bu sezonun sonunu da biraz geçerek, ağustos-eylül gibi Florya'daki yerleşkeyi buraya taşıyacağız. Galatasaray'ın artık kendisine yakışır tesislere de kavuşması lazım. Florya bizim ismimize yakışıyor, o günden bugüne hiçbir gelişme gösterilmemiş. Galatasaray'a yakışır, altyapısına yakışırı, futbolcuların yeteri kadar antrenman yapacağı sahaların olduğu bir tesisin inşaatına başladık" dedi.,

Riva projesindeki son durumu anlatan Dursun Özbek, "Riva projesi, özellikle yaşanan bu deprem felaketinden sonra İstanbul'un da böyle bir tehlikeye maruz kalabileceği gündeme gelince çok cazip bir proje haline geldi. Bu deprem sebebiyle şu anda Riva'da çok büyük bir talep var. Keşke olmasaydı, deprem korkusu yaşamasaydık. Riva'da bize ait 135-140 tane villa var. Biz kaça satıldığına bağlı olarak, 140 tane villamızın değerini bugünkü satış fiyatı ile çarpıp, kasamıza girecek meblağı bulmak çok kolay. 2 milyarın üzerinde oradan bir gelirimiz olacak" açıklamasını yaptı.

"Burada amatör sporlarımıza, salon sporlarımıza ve yüzmeye hizmet edecek kompleks olacak"

Nef Stadyumu'nun yanında kompleks yapacaklarını da söyleyen Başkan Özbek, "Stadımızın yanında 62 dönümlük bir arazi var. Galatasaray olarak, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden 49 yıllık üst kullanım hakkını alarak, kiralamış bulunuyoruz. Bu projelerin iki sene zarfında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne sunulması lazım ve ruhsatın derhal alınması lazım. Bu çalışmayı Galatasaray'a yük getirmeyecek finans modeliyle yapacağız. Kısa sürece içerisinde tüm detayları sizlerle paylaşacağım. Galatasaray'ın geleceğine altın harflerle yer alacak. Burada amatör sporlarımıza, salon sporlarımıza ve yüzmeye hizmet edecek kompleks olacak" diye konuştu.

Başkan Dursun Özbek, ayrıca Galatasaray Adası ve Büyükçekmece'de bulunan arazi hakkında da bilgi verdi.

Son olarak futbol takımıyla alakalı konuşan Özbek, "Futbol takımımız Okan hocamızın liderliğinde planladığımız şekilde hedeflerine hızla ilerliyor. İlk haftalarda fazlaca eleştirilsek de hocamıza güvenmekle ne kadar haklı çıktığımız belli oldu. Kendisinin uzun yıllar Galatasaray camiasına hizmet edeceğine kalpten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Ort

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