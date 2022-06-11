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Dursun Özbek: 'Galatasaray'a getirmek istediğim barış var'

Dursun Özbek: 'Galatasaray'a getirmek istediğim barış var'
Dursun Özbek: 'Galatasaray'a getirmek istediğim barış var'

Galatasaray yeni başkanı Dursun Özbek, seçimi kazandıkları için çok mutlu olduğunu belirterek, "Galatasaray için çok sevinçliyim. Galatasaray’da yapmak istediğim projelerim vardı. Galatasaray’a getirmek istediğim barış var. Sevgi iklimini getirmek istiyorum" dedi.

Dursun Özbek: 'Galatasaray’a getirmek istediğim barış var' - Tıkla İzle

Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu. Seçimin ardından Galatasaray Lisesi'nden ayrılan Özbek, kutlama için eşi ve ekibiyle birlikte Levent'te bulunan Galatasaraylılar Derneği'ne gitti. Derneğe girişte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Çok mutluyum. Galatasaray için çok sevinçliyim. Galatasaray'da yapmak istediğim projelerim vardı. Galatasaray'a getirmek istediğim barış var. Sevgi iklimini getirmek istiyorum. Onun için genel kurul üyelerime çok teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiler. Ben bundan sonra onlar için çalışacağım" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Yunus Kılıç - Mehmet Şirin Topaloğlu

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