Dursun Özbek: 'Galatasaray'ı daha iyi günlere ulaştıracağız'

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantı sonucunda 2022 yılı bütçe tasarısı görüşüldü ve bütçe oy çokluğu ile onaylandı.

Oturumu yönetecek olan Divan Kurulu Heyeti, Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu tarafından oylanırken, oylama sonucunda Metin Sinan Aslan başkanlığında heyet oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantı gündemine geçildi.

Genel Kurul'da konuşma yapan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “Galatasaray'ımızın geleceği için çok önem arz eden konuları konuşmak için bir araya geldik. Bugün Bütçe Genel Kurulumuzu yapıyoruz. Yarın ise Yetki Genel Kurulumuzu yapacağız. Hepinize bu yaz günü, tatil günü zamanınızı ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzde çözülmesi gereken birçok sorun var. Biz Galatasaraylılar, birlikte olursak bu sorunun tamamını çözecek gücümüz de var. Artık küskünlükleri, kavgaları bırakmanın ve beraber olmanın şart olduğu günlere geldik. Bugün öncelikli olarak bütçemizi siz değerli üyelerimizin takdirine sunarak çözüme kavuşturmak istiyoruz. Faaliyet gelir gider dengesine denk bir bütçe oluşturmaya çalıştık. Hepinizin bildiği gibi kulübümüzün üstünde ciddi bir faiz yükü var” dedi.

“Hedefimiz herkesin gurur duyacağı Galatasaray'ı torunlarımıza bırakmak”

Kulübü mali açıdan güçlü ve sürdürülebilir hale getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Özbek, “Eğer yarın teveccüh gösterip önerdiğimiz bu projelere yetki verirsiniz kulübün üzerindeki büyük finansal yükten de kurtulmuş olacağız. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Böylece gerçek anlamda da denk bütçeye ulaşacağız. Bizim en önemli hedefimiz yarın herkesin gurur duyacağı bir Galatasaray'ı çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmak olacaktır. Bunun için Galatasarayımızın mali açıdan güçlü, sürdürülebilir sportif başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir spor kulübü haline getirmeliyiz. Galatasaray'ı daha iyi günlere ulaştıracağız. Bunu hep beraber çalışarak başaracağız değerli Galatasaraylılar. Bunun için sizin de desteğinize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Galatasaray'a yakışır bir genel kurulu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Dursun Özbek'in açılış konuşmasının ardından Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Levent Yaz, Galatasaray Spor Kulübü 2022 Yılı Solo Bütçe Sunumu'nu gerçekleştirdi.

Toplantı 2022 yılı bütçesinin oylamasıyla sona erdi. 2022 yılı bütçe tasarısının Genel Kurul'da oy çokluğu ile kabul edilmesiyle toplantı sona erdi.

Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu, yarın saat 10.00'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda yapacağı Olağanüstü Genel Kurul için tekrar toplanacak.