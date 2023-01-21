Dursun Özbek: 'İlgili kulübe geçen hafta yaptığımız maçta gereken cevabı vermiştik'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen yeni kulüp üyesi berat töreni öncesinde gündemle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun vermiş olduğu konularla ilgili açıklamalarda bulunduğunu anlatan Özbek, "Bu sadece Galatasaray'a yapılan haksızlıklarla ilgili değil, genelde Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki arkadaşların birçoğunun Profesyonel Disiplin Kurulu ile ilgili itirazları var. Haksızlıkları onlar da dile getiriyorlar. Biz de bunu dile getirdik. Özellikle Galatasaray için yapılan haksızlıkların ardı arkasının kesilmediğini ve bunun son bulması için açıklamaya ihtiyaç oldu. Orada yaptığımız açıklama, Profesyonel Disiplin Kurulu'nun adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu vurguladı ama bazı kulüpler bunu üzerilerine alındılar. Yakışmayacak, seviyesi tartışılacak şekilde özellikle Sportif A.Ş.'deki başkan vekilime hitabet tarzlarını kınıyorum. Bizim Türk sporunda bu tip seviyesizliklere ihtiyacımızın olmadığını düşünüyorum. Biz yaptığımız açıklamalarda, duruşumuzla her zaman futbolda herkes için adaleti isteyen bir kulübüz. Futbolun sahada oynanması gerektiğini defalarca söylüyoruz. Bunun için de biz futbolu sahada oynamaya devam edeceğiz. Nitekim ilgili kulübe geçen hafta yaptığımız maçta gereken cevabı vermiştik. Bugün de sahadayız. Taraftarlarımıza da Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından büyük bir haksızlık yapıldı. Bugün yine gereken cevap sahada verilecek. Galatasaray'ın büyük taraftarı herkes korku veriyor. Onun için bugün sahada gereken cevabı ilgililere vereceğiz. Hiç kimse şundan endişe duymasın, bir deyiş vardır, 'Yel, kayadan toz alır'. Biz de kaya gibi Türk futboluna varız. Türk futbolunun en önemli kuruluyuz. Artık masa, sahada adaletin gelmesi lazım. Artık üslubumuza dikkat etmemiz lazım. Artık sevgi iklimini de Türk futbola getirmemiz lazım" diye konuştu.

"Biz hiçbir zaman bu seviyeye inmeyeceğiz"

Kulüpler Birliği toplantılarında kullanılan üslupla basına yapılan açıklamaların çok farklı olduğunu belirten Başkan Özbek, "Başkan vekilim Erden Timur'a yapılan açıklamayı gördünüz. Hitabet tarzını da gördünüz. Bana yapılan hitabet tarzını da görüyorsunuz. Biz hiçbir zaman bu seviyeye inmeyeceğiz. Galatasaray duruşu, böyle bir duruş değil. Başkaları sadece kendileri için adalet isteyebilirler. Biz Türk futbolu, herkes için adalet istiyoruz. Onun için sahadayız. Türk futbolunda herkes için adalet isteyen bir takım olarak yerimizi alacağız" şeklinde konuştu.

İyi bir takım olduklarını söyleyen Dursun Özbek, "Her hafta üzerine koyarak geliyoruz. Her maçta taraftarımıza büyük keyif veriyoruz. Bu devam edecek. Galatasaray kendi misyonuna yakışır şekilde sahada mücadelesini verecek. Şu durum söylemlerle değişmez. Galatasaray, Türk futbolunun, Türk sporunun en önemli kulübü. Bu ne söylersen söyle değişmez. Yel ancak kayadan toz alır" ifadelerini kullandı.

Son olarak sarı-kırmızılı taraftarlara seslenen Başkan Özbek, "Galatasaray taraftarıyla bütünleştiği zaman başarı kaçınılmaz. Bakın istatistiklere. En büyük doluluk Galatasaray'da. Her maç 45 bin-50 bin kişiye oynuyoruz. Verilen cezaya rağmen, bugün yine 50 bin kişiye oynayacağız. Galatasaray'ın büyüklüğü bu. Bu yönüyle de Galatasaray rakiplerine korku veriyor" diyerek sözlerini tamamladı.

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