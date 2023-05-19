Dursun Özbek: 'Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ni bu sene sonuna kadar yetiştirmeyi planlıyoruz'

Galatasaray Spor Kulübü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törenden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün hem Türkiye için hem de Galatasaray için önemli bir gün. Bugün 19 Mayıs. Çok özel bir bayramı beraber kutluyoruz. Ayrıca 19 Mayıs olarak da Galatasaray'ın yeni yerleşkesi olan Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma törenini yaptı. Buna temek atma töreni dedik ama çok daha önceden temel atmayı planlamıştık. Deprem nedeniyle toplantı yapmayı uygun görmedik. Bugüne kadar bekledik. Şu anda gördüğünüz gibi binalar yükselmeye başladı. Burası Galatasaray'ın geleceğini inşa edeceğimiz yer.

Seneler önce Florya'yı yapan ağabeylerimiz büyük katkı verdi. Florya'da bir aile havası, Galatasaray'ı bütünleştiren hava yaptılar. Zaman içinde futbolun büyüyen ekonomisi çerçevesinde baktığımız zaman Florya artık Galatasaray için yeterli olmamaya başladı. Galatasaray yönetim kurulu olarak, kulübün antrenman tesislerini ve birlikteliğini oluşturan tesisleri yapmak üzere Kemerburgaz'da faaliyetlere başladık. Burada stadımıza çok yakın olması büyük bir özellik. Arazimizin büyük olması çok büyük bir özellik. Çünkü sadece burada futbol takımı ve akademiyi değil diğer branşlarımızdan da bazılarını buraya getirmek istiyoruz.

Galatasaray'da bu tesisleşmenin yapılması çok önemliydi. Onun için de yönetim kuruluma, büyün camia ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok önemli bir şeyi de vurgulamak istiyorum. Bu davetimize gelen üyelerimizi, sporcularımızı, teknik adamlarımızı, başkanlarımızı gördünüz. Bugün burada Galatasaray olarak çok önemli bir resim verdik. Galatasaray'a hizmet etmiş, başarıdan başarıya koşturmuş başkanlarımız, teknik adamlarımız, sporcularımız bir aradaydı. Galatasaray'ın belki hasret duyduğu çok önemli bir fotoğrafı verdik. Onun için son derece mutluyum. Galatasaray'da böyle iklimi, sevgi topluluğunu burada Galatasaray'da yaşatmak için çok çaba sarf ettik. Bugün bu çabalarımızın boşa gitmediğini ve artık Galatasaray'da bir bütünleşmenin, dargınlıkların kalmadığını ilk işaretlerini görmekteyiz. Bunun devam etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Tesisin açılış tarihinin ne zaman olacağının sorulması üzerine Özbek, "Florya'dan taşınmak zorundayız. Orada bir projemiz var. Onun için bu tesisi bu sene sonuna kadar yetiştirmeyi planlıyoruz. Sene sonundan evvel buraya taşınacağız" diye cevap verdi.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Samet Yalçın







iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.