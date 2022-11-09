Dursun Özbek: 'PSG isterse ve Galatasaray da uyum içinde olursa Icardi transferi yapılır'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı. Sarı-kırmızılı takımın başkanı, sezon başında kadrolarına kattıkları Icardi ile ilgili konuşarak, “Galatasaray'a maliyeti 750 bin Euro. Takıma hızla uyum sağladı. Kulübün satmak isteyeceğini düşünmüyorum. Galatasaray'ın transfer istemesi yeterli değil. Karşı tarafın satmak istemesi söz konusu. O günkü ekonomik koşulları ve karşı tarafın istemesi sonucunda Galatasaray ile uyum içinde olursa transfer yapılır” ifadelerini kullandı.

"Okan Buruk Galatasaray başarısı için koşturan bir kardeşimiz”

Teknik direktör Okan Buruk hakkında yapılan yorumlara da değinen Başkan Özbek, “Okan hoca, Galatasaray'a başarılar getirmiş bir futbolcuydu, şimdi de teknik adam olarak başarı için koşturan bir kardeşimiz. Taraftarlarımız, yapılan yorumları süzmesini iyi bilir. Biz gerçekçi yorumlarla ilgileniyoruz, diğerleriyle ilgilenmiyoruz” diye konuştu.

Bora Akyol

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