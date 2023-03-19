Dursun Özbek: 'Riva projesi Galatasaray'a 170 milyon Dolar + 90 milyon TL fayda sağlamıştır'

Galatasaray'ın Riva arazisi üzerinde yapılan ve 4 etaptan oluşan bin 330 villanın yer aldığı proje ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. İçerisinde okul, cami, kütüphane, hobi bahçeleri, lagün, gölet, kapalı havuz, spor sahaları, park-bahçe ve zengin aktivite alanlarını kapsayacak şekilde tasarlanan projenin ilk 2 etabında 700'e yakın villanın satıldığı aktarıldı. Toplantıda ilk konuşmayı yapan Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, "Yaklaşık 4 sene önce biz bu projeye başladık. Galatasaray'ımızın arazisi yaklaşık bin 150 dönümlük kurulu bir proje. İlk etapta 500 villamız vardı. 1 sene içerisinde tesislerimiz devam edecek. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki 2-3 sene içerisinde tamamen bitmiş olacak. Proje kapsamında 70 dönümlük arazimiz var; onun etrafında konumlandırdığımız bir ticari alan söz konusu. Kafeler, günlük ihtiyaçları karşılayabilecek bütün aktiviteler olmuş olacak. Devlet ve özel okulumuz mevcut projenin kapsamında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

İbrahim Hatipoğlu: "Karlı bir yatırım"

Proje üzerinde 500 villanın bittiğini vurgulayan Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hatipoğlu ise şunları söyledi:

"Selahattin Beyazıt'ı rahmetle anmamız gerekiyor. Büyük bir ileri görüş örneği sergileyerek kulübümüze burayı kazandırmış hatta kazandırırken de ciddi eleştiriler almıştı. Başkanımız Dursun Özbek de büyük projelere adım atarken birçok yerden eleştiriler aldı. Onun önemli projelerinden bir tanesi bugün ne safhada olduğunu hep birlikte görmüş durumdayız. Projenin tamamlanması için elimizden geldiğince destek olmalıyız. Biz buraya geldiğimizde ilk lansmanda bir takım satışlar yapılmıştı, biz de bir tanesini almıştık. Çok ciddi karlı bir yatırım oldu. Bugün 500 villa bitmiş durumda, 200 tanesi inşaat aşamasında. Galatasaraylılardan ricamız buraya inanmanız, güvenmeniz. Bu projenin satışına katkı vermeniz. Böyle olduğu zaman kulübümüz de ciddi destek elde ediyor. Her 100 liranın, 20 lirası Galatasaray'ın kasasına giren para. Karlı bir yatırım; siz kazanıyorsunuz, Galatasaray kazanıyor ve ülkemiz kazanıyor. Projelerimiz bitmiyor, bundan sonra Kemerburgaz, Florya projelerimiz var. Bu projelerde büyük emek veren Dursun Özbek başkanımıza teşekkür ediyorum."

Dursun Özbek: "Riva projesi, Galatasaray'a 170 milyon Dolar fayda sağlamıştır"

Toplantıda devam eden projelerle ilgili bilgiler de veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların destek vermesi konusunda çağrıda bulundu. Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü, 1905'ten beri faaliyetine devam ediyor. Maalesef Türkiye'deki spor kulüpleri, esas faaliyetleri olan sportif aktivitelerden para kazanma durumunda değil. Dolayısıyla misyonumuzun gereği olarak, gerek futbol gerekse 17'ye yakın amatör şubemiz var. Bunlar Galatasaray'ın misyonu içerisinde sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gereği olan dallar. 2014'te göreve geldiğimiz zaman, sürdürülebilir bir sportif faaliyet mümkün değil. Bir yere gelince tıkanabileceğimizi anlattım. Biz ilk önce Mecidiyeköy'de 2 bin 100 metrekarelik arsamız üzerinde bir otel projesi geliştirdik. Sonraki dönemde başkan seçilemediğimiz için, proje kaldı. 2015'te başkan olduktan sonra aynı görüşü yönetim kurulundaki arkadaşlarla paylaşmak suretiyle genel kurula geldik. Bu görüşümü anlattım. O gün Riva ve Florya arazisi için proje yapma yetkisini genel kuruldan aldık. Riva Projesi ihaleye çıktı, Emlak Konut'la yaptık. Riva arazisi, başladığı günden bugüne kadar Galatasaray Spor Kulübü'ne 170 milyon Dolar + 90 milyon TL fayda sağlamıştır" şeklinde konuştu.

"Galatasaray'daki barış ve sevgi havasını imrenerek bahsedenler var"

Kulüp içerisinde fikir ayrılıklarının sevgi içerisinde belirtilmesi konusunda dikkat çeken Özbek, "3 büyüklere baktığınız zaman borçları itibarıyla en iyi durumda olan kulüp Galatasaray. Bunun bir tek sebebi var; Riva'dan kaynaklandırdığımız 170 milyon Dolar Galatasaray'ın finansal yapısında düzeltmeye sebep olmuştur. Faaliyet dışı projeleri uygulamak suretiyle giderek hedefimize ulaşacağız. Galatasaraylıların bu yapılan projelere mutlaka destek vermeleri lazım. Yarın Florya'da başlayacağız, Kemerburgaz'da yapıyoruz; bütün bu projelerde sizlerin desteğine ihtiyaç var. Fikir ayrılıkları olabilir ama fikrimizi söylerken birbirimiz sevdiğimizi belli edelim. Zaman zaman katıldığımız toplantılarda Galatasaray Spor Kulübü'nün içerisindeki bu barış ve sevgi havasını imrenerek bahseden kişiler, kulüpler var. Özellikle bölgenin İstanbul'un en sağlıklı bölgesi olması sebebiyle şu dönemde satışların da çok iyi gideceğini düşünüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Hakan Yılmaz, Başkan Dursun Özbek ve eşi Mesude Özbek ile evliliklerinin 50. yıl dönümü olması sebebiyle çiçek takdim etti ve pasta kesildi. Özbek çifti daha sonra katılımcılar tarafından alkışlandı.

İsmail Yasin Akçın - Furkan Kayıkci - Mehmet Şirin Topaloğlu



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