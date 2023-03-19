Dursun Özbek: 'Şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray'dır'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Riva arazisi üzerinde bulunan proje bilgilendirme toplantısında futbola dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın VAR merkezine girildiğine yönelik dün yaptığı açıklamalarla ilgili konuşan Özbek, "İlk duyduğumda inanmadım. Böyle bir şey olamaz dedim. Varsa da futbolun kurumları var, onlar gereğini yapacaktır. Ancak dün akşam verilen demeçleri duyunca hayretler içerisinde kaldım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulları var. İnsanların görevleri itibarıyla yaptıklarını onlar değerlendirirler, onlar gereğini yapacağını düşünüyorum" dedi.

"Jesus'un söylediğinin muhatabı ben değilim, Türkiye Futbol Federasyonu'dur

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 'Türkiye'de maçlar sahada değil, masa başında kazanılıyor' açıklamasının hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların başkanı, "Bu sorunun muhattabı ben miyim? Öyle bir beyanda bulundu. Yetkili kurullarımız var. Türkiye Futbol Federasyonu var. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulları var. Herkes her şeyi söyleyebilir. Doğrudur, yanlıştır, bunu tartışmak yerine kullandığı ifadelerdeki ağırlık, Türk futbolu ile ilgili. Onun yorumunu biz yapacak değil. Benim muhattabım değil. Burada Türk futbolunun kurulları var. Onlar baksınlar, incelesinler, ne gerekiyorsa onların yapması lazım. Kurullar, bunu dikkate alacaktır diye düşünüyorum. Jesus'un söylediğinin muhatabı ben değilim. Bunun muhattabı Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Onların dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Çabamızı bütün kulüpler için sürdürüyoruz"

Süper Lig'de hakem hatalarının çok fazla olduğunu ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini aktaran Özbek, "Galatasaray'ın futbolda istediği adalet sadece kendisi için istemiyor. Her maçta hakem hataları veya VAR hataları oluyor. İlgililer bunun önüne geçmeli. Bu hataların asgariye inmesini sağlaması için talepte bulunuyoruz. Galatasaray kurulduğundan bugüne kadar hep ilklerin kulübü olduğu için çabamızı bütün kulüpler için sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray'dır"

Lider Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de son oynadığı Konyaspor maçından mağlubiyetle ayrılmasını da değerlendiren Başkan Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Konya'da bir yol kazası oldu. Ligler başladığından beri söylüyoruz, şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray. Hala şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray'dır. Taraftarların bize bugüne kadar gösterdikleri destekle biz bugüne geldik. O sonuca rağmen taraftarlarımız oyuncularımızı çağırıp alkışladılar. Aynı desteğin devam etmesini istiyorum. Dolayısıyla mayıs ayında gerekli sonucu alacağız, kimse merak etmesin."

İsmail Yasin Akçın - Furkan Kayıkci - Mehmet Şirin Topaloğlu

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