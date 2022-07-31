Dursun Özbek yönetimi talep ettiği yetkileri aldı

Galatasaray'da yönetim kurulunun, gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için yetki istediği olağanüstü genel kurul toplantısında başkan Dursun Özbek ve yönetimi talep ettiği konularla ilgili yetkileri genel kuruldan aldı. Genel kurulda Florya arsası, Bankalar Birliği anlaşması, Galatasaray Adası, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz yeni kamp tesisi ve yeni taşınmazların kazandırılması konusunda yetki verilmesi oylandı. Oylama sonucu yetki istenen tüm konular oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, “İnsanların hayatında çok mutlu oldukları dönemler vardır. Benim hayatımda da en mutlu olduğum dönem bu akşam ve buna benzer akşamlardır. Hepinizi seviyorum. Mutluluğum nerden geliyor elbette ki projeler sunduk onayladık ama ilk defa bir genel kurulda kardeşliğin ve barışın genel kurula sirayet etiğini görüyorum” şeklinde konuştu.

“İdari ibrasızlık yükünü sırtımızdan atmamız lazım”

Başkan Özbek, idari ibrasızlığın kulüpte ayrışmalara yol açtığını ifade edip, ibrasızlığın kaldırılmasını istediklerine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“5. madde bu genel kurulun en önemli maddesi. Bu projeler ne kadar kıymetli olursa olsun birliktelik yoksa barış yoksa hiçbirini yapamayız. Burada size sormak istediğim bir şey var. Ben diyorum ki artık kulübün barışmaya ihtiyacı var. İdari ibrasızlık gündemimiz hep oldu. 2011'den beri süre geldi. Dostluklar bozuldu kalpler kırıldı. Sonunda da öğrendik ki idari ibrasızlığın hukuken geçerliliği yok. Geçmişte başkanlarımızı üzdük. Yönetim kurullarının kalplerini kırdık. Ben de yaptım. Kendimi onun dışında tutmuyorum. Bizim yaptığımız bu hareketler Galatasaray'a hiçbir fayda getirmemiş. Geçmişten bugüne gelen 2011'de başlayan usul çerçevesinde bazı kalpleri kırdık, yanlışlar yaptık. Bu idari ibrasızlık yükünü sırtımızdan atalım. Bildiğiniz gibi önümüzdeki dönemde de tüzükten idari ibrasızlık çıkmış olacak. Genel kurul iradesi bu işe nasıl bakıyor. ‘İdari ibrasızlık iyidir, devam etsin' diyen bir kişi varsa el kaldırsın. Biz artık bugünkü genel kurul nezdinde geçmişteki ibrsaızlıkları sildik. Bana göre artık bundan sonra geçmişteki ibrasızlıklarla ilgili yorum yapılmamasını genel kurul tecelli etti. Bugünden itibaren beyaz sayfamız var. İdari ibrasızlıkla ilgili yorum yapılmaması yok farzedilmesi yönünde genel kurul tecelli etmiştir."