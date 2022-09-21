Dursun Özbek'ten Yusuf Demir açıklaması: 'Türkçe konuşamayan futbolcu bu statüde oynuyor'

Galatasaray ile Çağdaş Faktoring arasında gerçekleşen sponsorluk anlaşmasında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gündemle alakalı açıklamalarda bulundu.

Yusuf Demir'in yabancı statüsünde oynuyor olmasıyla ilgili tartışmalar hakkında Başkan Özbek, “Yusuf Demir bizim evladımız. Genç yaşta Avrupa futbolunum dikkatini çekmiş, çok genç yaşta Barcelona gibi dünya devi bir futbol takımının oyuncusu olmuş, her kategoride de oynamış. Yusuf Demir'in Galatasaray'da olması bizim için bir kıvanç kaynağı. Son derece memnunuz. Efendim Yusuf Demir, Türk statüsünde oynayamazmış. Biz zaten biliyorduk bunu. Yusuf Demir'i transfer ederken nasıl oynatacağımız konusunu son derece iyi biliyorduk. Milli Takım'da da oynayamazmış. Evet onu da çok iyi biliyorduk. Senelerden beri birçok örnekleri var, dün öğrenmedik. Başka milli takımda oynayan futbolcu, FIFA kuralı gereği başka bir mili takımda oynayamaz. Buraya kadar tamam. Biz Yusuf'u transfer ederken ne Türk kategorisinde oynatalım diye transfer ettik ne de ‘aslında milli takımlarda oynar, dikkatten kaçmış' demedik. Türk futbolunda geçen gün bir maç oynuyoruz. Esame listeleri geldi. rakip akımın oyuncularına baktım, yanımda da rakip takım yöneticisi oturuyordu, ‘Hata yapıyorsunuz, 2 tane Türk var. Aman yönetimi uyarın sahaya böyle çıkılmasın' dedim. Aldı, baktı listeye ve ‘Hakikaten 2 Türk var' dedi. Sorduk soruşturduk, ismini söylemiyorum şimdi, hanginiz okusanız orada iki tane Türk'ten başka kimseyi göremezsiniz. Meğerse bizim İspanyol sandığımız veya İngiliz sandığımız arkadaş da Türk'müş. Örnekleri çoğaltmak istemiyorum. Türkçe konuşamayan Türk statüsünde oynayan futbolculardan tutun da başka milli takımlarda oynamış gelmiş, burada Türk statüsünde oynayanlara kadar. Çok iyi biliyorsunuz, kimi kast ettiğim de son derece açık. Bunlar bu tarafta dururken, Yusuf Demir bir Türk vatandaşıdır, annesinden dolayı çifte vatandaşlığı vardır. Biz Yusuf'u Türk futboluna kazandıralım dediğimiz zaman çok acayip bir laf mı etmiş oluyoruz. Elbette ki çalışma gerekiyor, elbette ki bazı kuralların TFF'de veya FIFA'da değişmesi gerekiyor. Bunlar kendi kendine mi değişecek. Biz kendi değerlerimize sahip çıkalım dedim. Türk vatandaşı olarak milli takımda oynatılması için ne gerekiyorsa o çalışmayı, Türk statüsünde oynaması için ne gerekiyorsa onu yapalım dedim ve yapıyoruz da. Kendi kendimizi tartışma haline getirmeyelim. O esame listesini gidip bulun, Türkçe konuşmayı bilmiyor musunuz? Ama yazılan çizilen farklı, algı farklı. Yusuf Demir bizim evladımız, bizim vatandaşımız. Türk futboluna, Türk Milli Takımı'na kazandırmak için de elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Başladık zaten, yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle lansman son erdi.

Bozhan Memiş

